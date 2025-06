Centri estivi, contributi per famiglie e gestori formiginesi: 89mila euro da fondi comunali

Anche per l’estate 2025 è alta l’offerta dei centri estivi sul territorio comunale di Formigine. I servizi attivati dai gestori privati (istituzioni educative, parrocchie, associazioni sportive e culturali, cooperative sociali) sono in totale 28: 6 per la fascia 0-3 anni e 22 per la fascia 3-17 anni, con un incremento rispetto allo scorso anno. Le proposte spaziano dai laboratori in lingua inglese allo sport, con attività come ginnastica, equitazione, tennis e molto altro, fino a giornate all’aria aperta a stretto contatto con la natura, per garantire un’estate di esperienze formative e divertenti.

Per consentire a tutti di accedere al servizio, fino al 27 giugno sarà possibile presentare la domanda per ricevere contributi economici per sostenere la frequenza.

In particolare, il Comune di Formigine, insieme agli altri Comuni del Distretto Ceramico, ha aderito al progetto “Conciliazione vita-lavoro” promosso e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, che mette a disposizione per il Distretto di Sassuolo circa 266mila euro. Il progetto si rivolge alle famiglie con un’attestazione ISEE pari o inferiore a 26mila euro, con figli dai 3 ai 13 anni, e fino ai 17 anni in caso di disabilità certificata. Per quest’ultima categoria non è richiesto il requisito ISEE, che non costituisce criterio di ammissibilità al finanziamento. Il contributo alla singola famiglia per ciascun bambino o ragazzo è definito settimanalmente: fino a 100 euro se la retta, comprensiva di eventuale costo pasto, è pari o superiore a tale importo, o pari all’effettivo costo se inferiore, per un massimo complessivo di 300 euro.

In aggiunta, l’Amministrazione Comunale ha stanziato fondi propri pari a 89mila euro per due azioni: da un lato, sostenere i privati gestori con contributi specifici per l’accoglienza nei centri estivi di minori con disabilità certificata; dall’altro, erogare contributi a sostegno delle rette corrisposte al gestore dai genitori dei bambini frequentanti i centri estivi dei nidi d’infanzia. L’elenco completo dei centri estivi attivi sul territorio e tutte le informazioni relative ai contributi e alle modalità di accesso sono disponibili sul sito del Comune di Formigine alla sezione Servizi / Educazione e formazione / Centri estivi.

Dichiara l’Assessore alle Politiche scolastiche ed educative Marco Casolari: Sostenere le famiglie e garantire pari opportunità di accesso ai servizi educativi è per noi una priorità. I centri estivi non sono soltanto un supporto importante per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, ma rappresentano anche un’esperienza fondamentale per la crescita dei bambini e dei ragazzi, che durante l’estate possono continuare a imparare, socializzare e divertirsi in contesti sicuri e stimolanti. Per questo, come amministrazione, abbiamo scelto di affiancare il progetto regionale con risorse comunali, rafforzando così la rete di offerta educativa sul territorio”.