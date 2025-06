7 giugno: Giornata mondiale della sicurezza alimentare

Valorizzare il ruolo della conoscenza scientifica per garantire un cibo sempre più sicuro dal punto di vista igienico, prevenire le Malattie Trasmesse da Alimenti (MTA) e favorire un accesso equo al cibo, anche attraverso politiche efficaci di riduzione degli sprechi: sono questi gli obiettivi scelti quest’anno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Giornata della Sicurezza Alimentare, istituita nel 2019 da ONU e FAO e celebrata ogni anno il 7 giugno. In sintesi: “La scienza in azione”.

L’Azienda USL di Bologna grazie all’Unità operativa Igiene Alimenti e Nutrizione svolge attività di controllo e prevenzione lungo tutta la filiera produttiva, con l’obiettivo di garantire alimenti sicuri e un’adeguata sicurezza nutrizionale. Ogni anno vengono effettuati controlli sugli Operatori del Settore Alimentare, corsi di formazione per gli addetti del settore, verifiche nella ristorazione collettiva scolastica e nelle strutture residenziali per anziani. Vengono inoltre prelevati campioni di alimenti nei luoghi di produzione, somministrazione e vendita, così come campioni di acqua destinata al consumo umano per verificarne la potabilità.

Nell’anno 2024 i controlli nelle aziende sono stati 2734 per un totale di 21606 verifiche.

Le malattie trasmesse da alimenti nel territorio della nostra AUSL hanno riguardato prevalentemente Campylobacter spp, Salmonella spp e Listeria monocytogenes, per un totale di 60 segnalazioni. Sono stati effettuati 2756 controlli sulle acque potabili.

Inoltre, vengono realizzati percorsi di nutrizione preventiva aperti a tutti i cittadini per promuovere regimi nutrizionali corretti che aiutino a prevenire le malattie croniche degenerative e la malnutrizione sia da difetto che da eccesso.

Per far conoscere meglio i rischi alimentari l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, EFSA per il 2025 ha indetto la campagna Safe2 Eat con l’obiettivo di raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini e continuare a fornire informazioni scientifiche affidabili sulla sicurezza alimentare.

