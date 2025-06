Intervento anti-degrado in zona stazione ferroviaria a Modena

Prosegue l’attività di controllo mirato del territorio da parte della Polizia Locale di Modena, con particolare attenzione ad alcune aree sensibili della città. Nella mattinata di mercoledì 4 giugno, due uomini, entrambi sui vent’anni, sono stati fermati nella zona della stazione ferroviaria, tra via Crispi e via Niccolò dell’Abate, durante un servizio di pattugliamento finalizzato alla sicurezza urbana e al contrasto del degrado.

Gli operatori, impegnati in un’attività di osservazione sul posto, hanno notato un passaggio sospetto di sostanza stupefacente tra i due soggetti. Al momento dell’intervento, uno dei due ha cercato di fuggire opponendo resistenza: nella fuga ha gettato a terra tre dosi di cocaina, poi recuperate dagli agenti. Il quantitativo complessivo della sostanza sequestrata ammonta a 1,70 grammi.

Il secondo soggetto ha a sua volta cercato di occultare una parte della sostanza in un cespuglio: è stato trovato in possesso di un quantitativo di hashish. Entrambi detenevano inoltre circa 400 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, compatibili con l’attività di spaccio.

I due giovani, già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati agli stupefacenti, sono stati arrestati. Come disposto dal magistrato i due sono stati poi rimessi in libertà in attesa delle successive determinazioni dell’autorità giudiziaria.