Fashion al museo: Botanicus in passerella all’Orto Botanico di Modena

Una serata magica all’Orto Botanico degli antichi Giardini Ducali di Modena, che mercoledì 4 giugno hanno fatto da sfondo alla presentazione di BOTANICUS, nuova capsule collection realizzata dagli studenti delle classi Quarte e Quinte dell’Istituto “Cattaneo-Deledda” di Modena, indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy. Il percorso PCTO inserito nel brand d’Istituto Grace_D Creative Lab è parte integrante del progetto “Fashion al museo”, realizzato al fianco di un partner eccellente come l’Orto Botanico|Sistema dei Musei e Orto Botanico MUSEOMORE|Università di Modena e Reggio Emilia.

Introdotti da Alessandra Zoppello, dirigente scolastica dell’Istituto “Cattaneo-Deledda”, a portare i saluti dell’Università di Modena e Reggio Emilia sono stati Luca Chiantore, Direttore Generale di Unimore e Francesco Badia, Direttore di MuseOmoRe. Sono seguiti gli interventi dell’assessora Federica Venturelli del Comune di Modena, che ha patrocinato l’evento, e di Costanza Torricelli, in rappresentanza del Banco San Giminiano e San Prospero, sponsor dell’iniziativa.

L’eclettica collezione sartoriale presentata, con oltre cento capi in passerella, ha visto sfilare outfit eleganti e innovativi tra petali e boccioli, germogli e radici intrecciati in un vivace bouquet di colori, forme naturali e originali texture.

Il percorso creativo, coordinato dal Pattern maker manager Carlo Barbieri e dai docenti dell’Area tecnica, ha vissuto tappe entusiasmanti: dalla visita all’Orto Botanico guidata da esperti dell’Orto Botanico alla fase di ideazione e realizzazione dell’outfit, fino ad arrivare nella suggestiva location tra il verde per lo show finale, ritmato dall’immancabile tocco musicale di Dj Reks. Alla realizzazione del progetto “Fashion al museo” hanno collaborato anche le aziende Scataglini Tessuti di Castelfidardo (AN), Aurora srl di Montefano (MC) e Italpiega di Trecastelli (AN).