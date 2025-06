Lapam Confartigianato analizza gli strumenti IA per le imprese: il 4 giugno un incontro con Riccardo Milanesi di Scuola Holden

Che gli strumenti di Intelligenza Artificiale stiano permeando sempre di più nella vita privata e in quella lavorativa non è un mistero. Saperli sfruttare può aumentare le potenzialità nella quotidianità di impresa in termini di visibilità, efficienza operativa e capacità di amplificare il proprio messaggio.

Per approfondire questi fattori, Lapam Confartigianato organizza un’iniziativa pubblica in programma per mercoledì 4 giugno, a partire dalle ore 18, presso il Major Tom di Modena, in via del Lancillotto 10. Ospite dell’evento sarà Riccardo Milanesi, docente e consulente di Digital e Transmedia Storytelling per Scuola Holden, professore a contratto di Transmedia Studies per la Sapienza Università di Roma, co-direttore dell’Holden.ai StoryLab e Transmedia Designer.

L’appuntamento è gratuito e aperto al pubblico: per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu .

L’iniziativa è inserita all’interno del congresso direttivo della categoria Comunicazione. Al termine della parte pubblica, aperta a tutti, si terrà la parte privata riservata alle imprese associate Lapam Confartigianato per il rinnovo delle cariche associative di categoria.