Un nuovo ecografo per la Senologia del Policlinico di Modena

Un nuovo ecografo di ultima generazione per la Chirurgia Oncologica e Senologica del Policlinico di Modena, Diretta dalla dottoressa Enza Palma, del valore di 28.000 euro è stato donato dal Cesto di Ciliege, grazie ai fondi messi a disposizione da Fondazione Prosolidar. L’apparecchiatura è stata idealmente donata oggi alla presenza di Carmela Mastroianni, Presidente del Cesto di Ciliege, di Enza Palma, di Rosaria Pulimeno, coordinatrice infermieristica del reparto e di una rappresentanza dei chirurghi e del personale infermieristico.

L’ecografo portatile di ultima generazione, integra tecnologie di imaging avanzato con un’interfaccia utente semplice e intuitiva. È dotata di una sonda lineare multifrequenza ad alta definizione, che assicura immagini estremamente dettagliate per una valutazione accurata delle lesioni mammarie, supportando l’identificazione e la pianificazione dell’intervento chirurgico.

Funzionalità come lo scalda-gel integrato e le soluzioni ergonomiche migliorano il comfort della paziente e ottimizzano l’efficienza del team clinico, favorendo un approccio diagnostico attento e centrato sulla persona.

L’introduzione di questa tecnologia rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dei percorsi senologici.

consente un’altissima risoluzione delle immagini e la possibilità di effettuare anche esami ecodoppler. Inoltre, consente di riscaldare il gel che si utilizza per l’esame garantendo un maggiore comfort per le pazienti.

“Desidero ringraziare di cuore il Cesto di Ciliege per il costante supporto che offrono a noi e alle nostre pazienti – ha commentato la dottoressa Enza Palma – questo ecografo ci consente di effettuare esami più precisi e veloci, nel massimo comfort e di archiviarli con facilità. È un importante ausilio alla diagnostica e al follow-up delle nostre pazienti. Ringrazio inoltre la Fondazione Prosolidar che ha finanziato interamente l’acquisto dell’ecografo, permettendoci di compiere un significativo passo avanti nella qualità delle cure offerte”.

“Abbiamo voluto realizzare la foto della consegna in corridoio – ha aggiunto la dottoressa Rosaria Pulimeno – per avere lo sfondo dei quadri realizzati proprio dalle pazienti operate al seno nell’ambito di un altro bellissimo progetto de il Cesto di Ciliege, Fluida/Mente che sono stati esposti a dicembre nell’atrio del Policlinico. Abbiamo così voluto simboleggiare il legame che ci unisce come sanitari alle pazienti e all’Associazione”.

L’Associazione Il Cesto di Ciliegie O.D.V. da 25 anni è impegnata nel sostegno alle donne operate al seno e nella promozione della prevenzione, in stretta collaborazione con i medici dell’AOU di Modena e dell’Ausl – ha commentato la Presidente Carmela Mastroianni – Parte integrante della nostra missione è anche l’organizzazione di raccolte fondi per l’acquisto di strumenti diagnostici e terapeutici da donare all’AOU, un presidio fondamentale per la salute della nostra comunità. Siamo profondamente grati alla Fondazione Prosolidar che, finanziando interamente il progetto, ci ha permesso di raggiungere questo importante traguardo in tempi rapidi”.

Il Presidente della Fondazione Prosolidar, Giancarlo Durante, pur non potendo essere presente alla consegna, ha voluto esprimere apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando che “Prosolidar, è orgogliosa di poter contribuire oggi a un momento così significativo per il Policlinico di Modena. L’acquisto da parte nostra di questo ecografo di ultima generazione rappresenta per noi un investimento concreto nella qualità della cura e nell’umanizzazione della medicina. Sosteniamo con convinzione Il Cesto di Ciliege, una realtà che lavora con passione accanto alle pazienti e al personale sanitario. Questo progetto incarna pienamente i valori di Prosolidar: attenzione alla persona, innovazione al servizio della salute e collaborazione tra realtà diverse.”