Messa in sicurezza dello svincolo SP467R/SP486R a Casalgrande

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza della rete viaria provinciale. A partire da martedì 3 giugno 2025, sulla SP467R “di Scandiano” sarà istituito un restringimento della carreggiata nell’ultimo tratto dello svincolo che da Reggio Emilia/Scandiano porta a Sassuolo, in Comune di Casalgrande, per consentire l’esecuzione dei lavori di posa di nuovi guard rail da parte della ditta Progetto Segnaletica srl.

Durante questa prima fase, sarà attivo un limite di velocità di 30 km/h e la circolazione sarà regolamentata da apposita segnaletica.

La seconda fase dell’intervento prevede la chiusura totale dello svincolo nella sola mattinata di sabato 14 giugno, dalle ore 9.30 alle 12.30. In questa fascia oraria, i veicoli provenienti da Reggio Emilia/Scandiano e diretti verso Sassuolo saranno deviati sulla SP486R in direzione Castellarano, per poi riprendere la direzione Sassuolo attraverso la rotatoria di Via Panaro.

L’intervento, approvato con determina dirigenziale n. 1044 del 31 ottobre 2023, rientra nel più ampio programma della Provincia di Reggio Emilia per l’aumento della sicurezza stradale in corrispondenza degli svincoli tra SP467R e SP486R.

Come sempre, si invita alla massima prudenza alla guida in prossimità del cantiere e si ringraziano i cittadini per la collaborazione.