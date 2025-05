Il Sulpl chiede le dimissioni immediate della consigliera Rossi

Il Sulpl, sindacato della polizia locale, alla luce di quanto avvenuto in consiglio comunale di Sassuolo giovedì scorso, ritiene di dover chiedere le dimissioni immediate della consigliera Rossi.

Come ben noto, il Sulpl da sempre chiede che in ogni ente si dia avvio alla sperimentazione del teaser, ma duole prendere atto che in qualche amministrazione ci siano, come avvenuto a Sassuolo , delle prese di posizioni ideologiche e che che non guardano alla sicurezza degli agenti.

Fatta questa premessa, riteniamo inaccettabile che un amministratore pubblico si lasci andare a tali considerazioni con un processo in atto.

Di fatto si sta mettendo in dubbio il dettato costituzionale di innocenza fino al terzo grado di giudizio. Come sindacato chiediamo che il sindaco prenda immediate distanze dalle dichiarazioni della consigliera Rossi, allo stesso tempo chiediamo che anche il partito democratico prenda posizione contro queste uscite fuori luogo mostrando piena solidarietà a tutti gli agenti della polizia locale in servizio.

Come Sulpl pretendiamo rispetto sia per i colleghi che stanno affrontando il processo sia per gli Agenti che quotidianamente garantiscono la sicurezza urbana a Sassuolo.

La bagarre avvenuta in consiglio Comunale dimostra come la politica sia lontanissima dalle esigenze degli Agenti sul territorio.