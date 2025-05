Reggio Emilia, a piedi in centro cittadino con droga e coltello: denunciato

Notato stazionare in Piazza Prampolini da una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile, veniva avvicinato e controllato. L’uomo, un 19enne di etnia africana, veniva trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 21 cm (di cui 9 di di lama) in acciaio e di 6 bustine in cellophane termosaldate contenenti sostanza stupefacente del tipo “cocaina” del peso complessivo di circa 3 gr. che deteneva nella tasca destra dei pantaloni.

È accaduto l’altra notte intorno alle ore 2, quando un equipaggio della sezione radiomobile di Reggio Emilia, durante un servizio di controllo del territorio in città, nel percorrere Piazza Prampolini notavano un giovane di etnia africana, stazionare con fare sospetto. Nell’immediatezza i militari raggiungevano il giovane per un controllo, notando che lo stesso assumeva un atteggiamento ostile. Procedevano dunque approfondendo i controlli che permettevano di rinvenire all’interno di una tasca dei pantaloni il coltello e le 6 bustine con la cocaina.

Ricondotta la detenzione ai fini di spaccio, i militari acquisivano a carico del 19enne, domiciliato a Correggio, elementi di presunta responsabilità, denunciando il ragazzo alla Procura reggiana con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.