I “5000 del Novi Sad”, Vettor e Ourras i vincitori

Una serata ricca di emozioni, quella vissuta al Parco Novi Sad, per la dodicesima edizione del “5000 del Novi Sad”, seconda prova del circuito Five Rays 2025. Con 220 atleti al via e un clima che ha saputo regalare le condizioni ideali, il pubblico ha potuto assistere a uno spettacolo avvincente, con duelli entusiasmanti e prestazioni di grande livello tecnico.

La serata si è aperta con la gara dei Masters, dove il maratoneta correggese Giovanni Bruno ha bissato il successo di due anni fa, imponendosi con distacco su Claudio Pezzini (Polisportiva Centese) e sul compagno di squadra Paolo Mattioli. A seguire, quarto posto per Fabio Neri della Fratellanza, atleta mirandolese primo dei modenesi.

Il momento clou è arrivato con la prova femminile, dominata da Giulia Vettor (CUS Parma), capace di correre in solitaria e firmare il terzo miglior tempo di sempre (17’07”). Davanti a lei, solo Maria Chiara Cascavilla nel 2019 (16’58”) e Federica Frigerio nel 2023 (17’06”). A completare il podio femminile: Francesca Bertoni (17’34”), due volte campionessa italiana dei 3000 siepi, e Fiorenza Pierli (17’36”), veterana già vincitrice in passato.

Tra le più giovani, da segnalare la prestazione di Azzurra Costanzini (classe 2009), portacolori di Modena Atletica, che ha chiuso con il primato personale in 18’32”. Allenata da Giulia Vettor, Costanzini si conferma tra le più promettenti nel panorama modenese.

La gara più affollata, quella degli Assoluti maschili, ha regalato emozioni fino all’ultimo metro. Vittoria in volata per Mbarek Ourras (FIDAS GNARRO JET MATTEI) in 15’04”, davanti a Abdelilah Ait Nakhli (15’05”) e a un brillante Luca De Francesco (DINAMO SPORT Bellaria Igea Marina), che ha chiuso in 15’18” migliorando il proprio personale.

A seguire, tra gli uomini, quarto Matteo Costa (Fratellanza) in 15’28”, quinto Fabio Lusuardi (15’35”), sesto il bolognese della Castello Firenze in 15’41”, settimo Geremia Taino (15’44”), ottavo Simone Romagnoli (16’13”), nono Samuele Sighinolfi (16’17”) e decimo Umberto Preci (Corradini Rubiera).

La manifestazione, coordinata da Emilio Mori con il gruppo degli Stoff e il prezioso supporto logistico dell’Interforze e del Comune di Modena, ha visto anche la partecipazione di numerosi atleti delle categorie giovanili e master. Da segnalare le vittorie di William Talleri nella categoria 45-49, di Simone Romagnoli nella 35-39 e di Pietro Bolondi nella 16-20.

Il 5000 del Novi Sad si conferma quindi uno degli appuntamenti più amati del calendario modenese, capace di coniugare agonismo e spirito di comunità, anche grazie alla collaborazione di associazioni e volontari provenienti da Correggio e Campogalliano.

Il circuito Five Road Race 2025 proseguirà il 2 luglio con il Vertical di Ospitaletto, per poi dare appuntamento a luglio con la Staffetta di Borzano e chiudersi il 12 ottobre con la Mezza Maratona di Correggio.

Emilio Mori, Direttore di Gara: “Siamo molto soddisfatti: da sempre il nostro obiettivo è offrire agli atleti un’esperienza di altissima qualità, trasformando una semplice gara in un evento indimenticabile. Per noi la corsa ai numeri non ha senso: la gara dei numeri la lasciamo fare agli altri. Noi del Gruppo Stòff abbiamo abbandonato questo concetto da tempo. Preferiamo concentrarci sul divertimento, sull’entusiasmo e sul creare una serata speciale per tutti i partecipanti, qualunque sia il numero di atleti al via. Desidero ringraziare di cuore tutti i volontari e gli sponsor che ci sostengono: a breve pubblicherò un ringraziamento ufficiale, perché credo che questo aspetto meriti di essere valorizzato nel modo migliore.”

Vincitori Assoluti:

Mbarek Ourras — 15’04 Abdelilah Ait Nakhli — 15’05 Luca De Francesco — 15’18

Vincitrici Assolute: