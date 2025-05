SP36 “Val di Zena”, chiusa temporaneamente al km 14+400 nel Comune di Pianoro

La SP36 “Val di Zena” è stata chiusa in mattinata al km 14+400 nel Comune di Pianoro a causa della caduta di massi sulla carreggiata. In via precauzionale, il traffico è temporaneamente deviato su viabilità alternativa a partire da Zena, fino alla riapertura del tratto interessato, già riservato ai soli residenti e autorizzati a causa dei danni delle alluvioni del 2024, ancora non risolti perché non finanziati. Sono in corso le verifiche del caso e la pulizia della strada, che riaprirà appena ripristinate le condizioni di sicurezza.