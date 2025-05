Le Domeniche ciclabili arrivano a Imola

Domenica 1° giugno si torna a pedalare su strade chiuse al traffico per l’Imola Bike Day, la terza delle Domeniche Ciclabili 2025 che si snoderà lungo la Ciclovia del Santerno e tra le curve e i cordoli dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Promosse da Territorio Turistico Bologna-Modena – Città metropolitana di Bologna, le Domeniche ciclabili nascono per far scoprire il territorio metropolitano in chiave di lentezza e sostenibilità, oltre che valorizzare le ciclovie del territorio e l’uso della bicicletta nel proprio tempo libero come attività salutare.

L’appuntamento imolese di domenica 1° giugno propone una pedalata di circa 24 km lungo le sponde del fiume Santerno, immersi in un paesaggio di frutteti, argini e cavedagne. Partenza e arrivo della manifestazione sarà l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, che eccezionalmente aprirà le sue porte al popolo delle due ruote non motorizzate con la possibilità di mettersi alla prova in pista (casco obbligatorio).

Il programma dell’Imola Bike Day prevede ritrovo alle 9.30 di fronte all’Autodromo (Piazza Ayrton Senna da Silva, 1 – Imola) e partenza alle 10.30 con un giro completo del circuito. Di qui le biciclette pedaleranno verso Codrignano costeggiando il fiume Santerno e dopo un percorso ad anello rientreranno verso Imola. Il tragitto si svolgerà in sicurezza, in parte su un percorso definito con una chiusura temporizzata delle strade, in collaborazione con le polizie metropolitana e locale, e in parte sulla Ciclovia del Santerno.

Qui i provvedimenti per la chiusura della strada provinciale coinvolta.

L’arrivo è previsto per le 12 circa all’interno dell’Autodromo, dove sarà presente l’evento “Imola Green” con stand dedicati alla sostenibilità ambientale, attività per tutte le età e un’area food per chi vorrà fermarsi a mangiare.

Imola Bike Day è aperto a tutte e a tutti, è possibile iscriversi gratuitamente sul sito. Possono partecipare grandi e piccoli pedalatori con qualsiasi tipo di bicicletta, purché in buone condizioni di manutenzione. Il casco, sempre raccomandato, è obbligatorio per il giro sul circuito dell’Autodromo. Per chi lo desidera sono disponibili le biciclette elettriche del Comune di Imola, attivabili tramite App.