Tentata rapina a mano armata in un supermercato reggiano: arrestato un minorenne

L’altra sera, dopo essere entrato in un supermarket della Val d’Enza, avrebbe puntato un coltello alla cassiera chiedendole di consegnare il denaro. Il titolare, intervenuto con un bastone, riusciva a mettere in fuga il ladro, che poi inseguiva. Un carabiniere in pensione, alla vista di quanto stava accadendo allertava il 112, saliva a bordo della sua auto, raggiungeva il ragazzo, riuscendo a bloccarlo e disarmarlo del coltello. Sul posto arrivava la pattuglia dei carabinieri di Quattro Castella che prendeva in consegna il giovane, risultato essere un minore di anni 15, e recuperare un piccolo coltello della lunghezza di cm 20 totali e lama da 11 cm, presuntivamente essere quello utilizzato per minacciare l’esercente. La successiva perquisizione permetteva di rinvenire un secondo coltello, tipo da macellaio, della lunghezza totale di cm 30 e lama da 20 cm, che il ragazzo occultava addosso.

Entrambi i coltelli sono stati sottoposti a sequestro penale mentre, con l’accusa di tentata rapina aggravata, i carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza arrestavano il 15enne che veniva associato al Centro di Prima Accoglienza (C.P.A.) di Ancona, a diposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna. Gli accertamenti relativi al procedimento penale, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.