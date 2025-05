Bibbiano: a 35 anni dalla scomparsa, il ricordo di Eros Manferdini

A trentacinque anni esatti da quel tragico giorno del 1990, il Comune di Bibbiano ricorda con affetto e commozione Eros Manferdini, giovane talento del motociclismo prematuramente scomparso all’età di 29 anni durante una gara del Campionato Europeo 250cc.

Era il 27 maggio 1990, sul circuito di Gobico a Fiume, in Istria, quando una fatale caduta alla prima staccata durante la quinta prova dell’Europeo strappò alla vita e allo sport Eros Manferdini, che correva in sella alla sua Yamaha. Quel giorno segnò profondamente non solo la comunità sportiva reggiana, ma anche l’intero paese di Bibbiano, dove Eros era nato e cresciuto, coltivando con passione e dedizione il sogno delle due ruote.

A distanza di trentacinque anni, il ricordo di Eros rimane vivo nella memoria collettiva, non solo per i risultati sportivi, ma soprattutto per il suo spirito vivace, la determinazione e l’amore sincero verso il motociclismo. Qualità che lo avevano reso una figura amata e rispettata, dentro e fuori dai circuiti.

Per onorare la sua memoria, il Comune di Bibbiano ha dedicato ormai diversi anni fa a Eros

Manferdini un piazzale presso il Centro Sportivo comunale, un luogo simbolico in cui sport e

comunità si incontrano, proprio come nella vita di Eros.

Nel trentacinquennale della sua scomparsa, l’Amministrazione Comunale desidera rinnovare il proprio ricordo e la propria vicinanza alla famiglia Manferdini, agli amici e a tutti coloro che ne hanno condiviso il percorso umano e sportivo.