Sant’Ilario d’Enza: giovane aggredito sul treno e derubato, tre arresti per concorso rapina aggravata

Un grave episodio di violenza si è consumato su un treno regionale nella sera di venerdì 23 maggio scorso: tre uomini, disturbando i passeggeri con urla e consumo di alcolici, hanno reagito violentemente alla richiesta di un giovane di Parma di moderare i toni, colpendolo con pugni e schiaffi. All’arrivo alla stazione ferroviaria di Sant’Ilario d’Enza lo hanno derubato del monopattino e dello zaino contenente un computer Apple e altri effetti personali, colpendolo anche con una bottiglia prima di dileguarsi. I carabinieri di Montecchio Emilia intervenuti sul posto, grazie alla geolocalizzazione del computer asportato alla vittima, rintracciavano i presunti autori nell’abitato di Sant’Ilario d’Enza trovandoli in possesso dell’intera refurtiva, restituita al giovane rapinato.

Per questi motivi con l’accusa di concorso in rapina aggravata i Carabinieri della stazione di Montecchio Emilia hanno tratto in arresto tre cittadini marocchini di 44, 33 e 32 anni, tutti abitanti a Cavriago, ristretti al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura reggiana, diretta dal Procuratore Gaetano Calogero Paci. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 18:30, quando i Carabinieri della Stazione di Montecchio Emilia sono intervenuti, su segnalazione della Centrale Operativa di Reggio Emilia, presso la stazione ferroviaria di Sant’Ilario d’Enza a seguito della segnalazione di un’aggressione a bordo di un treno. Sul posto i militari hanno identificato la vittima: un 24enne residente a Parma, visibilmente scosso, ha riferito di essere stato aggredito poco prima mentre si trovava a bordo del treno regionale 17418, intento a studiare. A disturbare la sua concentrazione, tre giovani seduti dietro di lui, che urlavano e consumavano alcolici. Dopo aver chiesto loro, con toni civili, di moderare il comportamento, il giovane è stato improvvisamente aggredito con schiaffi e pugni. Giunti alla stazione di Sant’Ilario d’Enza, i tre aggressori sono scesi dal treno portando via il suo monopattino e uno zaino contenente effetti personali, tra cui un computer Apple. La vittima, nel tentativo di recuperare i propri beni, è stata ulteriormente colpita alla mano con una bottiglia, fortunatamente senza gravi conseguenze. Il giovane ha rifiutato l’intervento sanitario. Grazie alla geolocalizzazione attiva sul computer rubato, il 24enne ha indicato ai Carabinieri la posizione del dispositivo, risultata essere in Via Polesine a Sant’Ilario d’Enza.

I militari si sono subito recati sul posto, dove hanno individuato una Lancia Y con cinque persone a bordo. Considerato lo stato di agitazione di alcuni occupanti, è stato richiesto il supporto di una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia. All’interno del veicolo sono stati identificati cinque uomini: il conducente, un 24enne di Campegine, un 41enne di Dosolo, e tre uomini di 44, 33 e 32 anni, tutti residenti a Cavriago. I successivi controlli hanno permesso di rinvenire nel bagagliaio tutta la refurtiva sottratta durante l’aggressione: il monopattino, lo zaino, il computer e altri oggetti personali. Condotti in caserma per gli accertamenti, tre dei cinque – i residenti a Cavriago – sono stati riconosciuti dalla vittima come presunti responsabili della rapina. I due in loro compagnia sono risultati completamente estranei ai fatti.

A carico dei tre sono emersi elementi di presunta responsabilità per il reato di concorso in rapina aggravata, motivo per cui sono stati tratti in arresto e, al termine delle formalità di rito, posti a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita alla giovane vittima.