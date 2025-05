Droga in casa, denunciato 50enne a Correggio

Nell’ambito di un’attività investigativa avviata autonomamente i carabinieri della Stazione di Correggio, con il supporto del Nucleo Cinofili dell’Arma di Bologna, hanno condotto un servizio mirato alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. Dapprima è stato eseguito un controllo all’interno di un istituto scolastico, finalizzato alla prevenzionedell’uso e della diffusione di droga tra i più giovani che non ha portato a rinvenire stupefacenti e successivamente i militari correggesi hanno indirizzato i controlli su un soggetto che pregresse risultanze informative lo indicavano essere dedito all’attività di compravendita di stupefacenti.

L’uomo veniva raggiunto dai carabinieri nella sua dimora ubicata in una via del centro cittadino. Grazie alle segnalazioni di Edo, cane antidroga del nucleo cinofili carabinieri di Bologna, è stata ritenuta altamente probabile la presenza di sostanza stupefacente all’interno dell’appartamento, pertanto veniva svolta una perquisizione personale e domiciliare. L’attività dava esito positivo, in quanto, occultati tra i cuscini del divano dove dormiva il 50enne, sono state rinvenute due bustine termosaldate contenenti sostanza stupefacente positiva alla cocaina, insieme a un telefono cellulare, un bilancino di precisione, materiale da taglio e confezionamento. Il tutto posto sotto sequestro.

Per questi motivi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Correggio hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 50enne senza fissa dimora. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. È accaduto l’altra mattina.