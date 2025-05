Imprese, intesa tra istituzioni per promuovere l’innovazione del sistema imolese

Promuovere l’innovazione del sistema imprenditoriale del territorio imolese, attraverso azioni in dialogo con tutto il territorio metropolitano e che abbiano come fulcro il nascente hub al Polo dell’Osservanza. Questo il cuore del Protocollo d’intesa sottoscritto tra Città metropolitana di Bologna, Con.Ami, Nuovo circondario imolese e Comune di Imola, nell’ambito del progetto strategico BIS – Bologna Innovation Square.

Nell’area dell’ex Artieri è infatti partito un progetto di rigenerazione urbana finanziato da fondi PNRR nell’ambito dei “Piani Urbani Integrati” destinati alle Città metropolitane, per la creazione di un hub di oltre 1.500 mq dedicato all’innovazione e alle startup, che integrerà cultura, impresa e ricerca, e trasformerà il territorio in una piattaforma aperta all’innovazione sostenibile.

Tra i servizi previsti anche quelli per favorire l’attrazione e la valorizzazione di persone a elevata specializzazione di conoscenze e competenze che saranno sviluppati, anche sulla base dell’esperienza del servizio di BIS Bologna for Talent, tra cui un programma di open innovation con l’obiettivo di favorire la connessione diretta tra giovani talenti e le principali aziende del territorio imolese, e uno sportello che ne faciliti l’inserimento nel territorio.

Il progetto BIS diventa dunque il quadro di riferimento in cui innestare le azioni a supporto dell’innovazione del territorio imolese, connesse al nascente Polo dell’Osservanza, al fine di inserire le attività che verranno realizzate all’ex Artieri nel più ampio progetto metropolitano.

Le potenzialità che a livello nazionale e regionale hanno le nuove imprese come acceleratori di innovazione per il sistema economico e produttivo e per valorizzare la creatività giovanile, saranno condivise con la cittadinanza mercoledì 28 maggio, a partire dalle 17, presso il nuovo Centro per l’Innovazione e la Formazione A. Olivetti a Imola, durante l’evento “Verso l’HUB dell’Innovazione dell’Osservanza: il ruolo delle startup nel Nuovo Circondario Imolese”. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle politiche regionali volte a favorire l’avvicinamento tra istituzioni e cittadinanza in un’ottica di sviluppo condiviso e innovativo.

Ad inaugurare l’evento saranno i saluti istituzionali di Marco Panieri, Sindaco di Imola e Presidente del Nuovo Circondario Imolese, e Rosa Grimaldi, delegata alla Promozione economica e innovazione del Comune e della Città metropolitana di Bologna, che parlerà del progetto BIS. Seguiranno interventi di esperti ed esponenti dell’ecosistema startup, che offriranno uno sguardo approfondito sulle condizioni per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, i modelli di business innovativi e le opportunità di finanziamento.

Scopri il programma sul sito del Nuovo Circondario Imolese

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://bit.ly/42CmYnq