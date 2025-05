Quattro giorni di incontri e musica a Bibbiano per la Festa della legalità

Da venerdì 23 maggio a lunedì 26 maggio un ricco calendario di iniziative del Comune di Bibbiano – realizzate nell’ambito del progetto “Idea Resistente” – in collaborazione con Anpi, Auser, Pro Loco e Spi Cgil Bibbiano. Venerdì mattina, in Piazza L. Reverberi, un incontro riservato alle classi della Scuola Secondaria “Dante Alighieri”, dell’Istituto “Maria Ausiliatrice” e della scuola dell’Infanzia Comunale “S. Allende”.

Le iniziative proseguono Sabato pomeriggio, alle 17.30, – sempre in piazza L. Reverberi – con la consegna delle Costituzioni ai neo-diciottenni alla presenza di Margherita Asta, figlia di Rizzo Barbara e sorella di Giuseppe e Salvatore Asta, vittime della strage di Pizzolungo e Referente regionale del settore “Memoria” di Libera, insieme a lei sarà presente Giovanni Mattia, referente di Libera Reggio Emilia. A seguire, dalle 18.30, “Libera l’aperitivo”, apericena con i prodotti di “Libera Terra”, con intrattenimento musicale de “I bottoni del servo”.

Domenica 25 maggio, ritrovo alle 10.30 in piazza L. Reverberi per la “Camminata della libertà”, una camminata di 4 km nei luoghi della memoria e della resistenza, arrivo alle 12.30 al Parco “La Manara” per il “Pranzo della Legalità”. A concludere la programmazione, un incontro aperto a tutta la cittadinanza,

Lunedì 26 maggio alle ore 21.00, in Sala “R. Barazzoni” al Teatro Metropolis, dal titolo “Dieci anni dalla maxi-operazione Aemilia: facciamo il punto”, interverranno il Presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, e Giovanni Mattia, Referente di Libera Reggio Emilia. “Una programmazione ricca di appuntamenti per continuare a seminare la cultura dell’antimafia e della legalità. La mafia dev’essere contrastata a tutti i livelli, a partire dal nostro ruolo di cittadini attivi, con il coinvolgimento delle realtà del terzo settore e, soprattutto, delle scuole. Il Giudice Falcone, che ricorderemo il 23 maggio, amava ripetere che “è tempo di andare avanti, non più confidando sull’impegno straordinario di pochi, ma con l’impegno ordinario di tutti”. Facciamo nostre le sue parole e proseguiamo questo cammino di memoria e impegno” concludono il Sindaco Stefano Marazzi e l’Assessora alla Legalità Alessia Pellicciari.