Inaugurata questa mattina la mostra ‘I bambini disegnano… la nostra Casalgrande’

Una Casalgrande a misura di… bambini. Espressione unica della loro fantasia e creatività. Racchiusa in una mostra speciale nel suo genere.

Tutto questo è ‘I Bambini disegnano… la nostra Casalgrande’. Il progetto voluto e ideato dall’Assessorato alla Scuola e Cultura del Comune di Casalgrande con il supporto dell’Ufficio Cultura e della Biblioteca Sognalibro, inaugurato ufficialmente questa mattina alla Sala Espositiva ‘Gino Strada’.

Un’iniziativa che ha coinvolto le scuole dell’infanzia statali, comunali e paritarie di Casalgrande in particolare le sezioni ‘cinque anni’ e miste, e che ha dato vita a un’esposizione di estrema bellezza.

170 bimbi, accompagnati dalle loro insegnati, assieme ai loro genitori hanno animato il centro di Casalgrande, partecipando con il loro contagioso entusiasmo all’inaugurazione della mostra.

Hanno detto

Il Sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi ha fatto gli onori di casa accogliendo i piccoli studenti e le educatrici, evidenziando come: “Gli occhi dei bambini sono fonte di ispirazione per noi grandi, per rendere Casalgrande sempre più bella e accogliente. In una comunità, l’ingrediente che non deve mai mancare per far sì che tutti possano vivere in armonia, è la gentilezza. Quello spirito che consente di aiutarsi gli uni con gli altri in ogni situazione. E voi, che di Casalgrande siete il futuro, dovrete essere portatori di questi valori”.

“Vorrei essere una bambina come voi! – esclama l’Assessore alla Scuola, Graziella Tosi, nell’accogliere sul piazzale antistante la Sala Espositiva, le classi coinvolte nel progetto e gli insegnanti – Un enorme grazie a tutti voi per essere qui oggi e per aver accettato con entusiasmo di essere parte di questo progetto a cui tengo molto, sia personalmente che in rappresentanza di tutta l’Amministrazione. Quella che inauguriamo oggi è un’esposizione semplice ma molto speciale, perché ci permette di vedere il nostro paese attraverso gli occhi dei bambini. Il vostro sguardo (rivolta ai bambini, ndr), fresco e puro, ci fa vedere una Casalgrande sotto una luce diversa. Una prospettiva nuova, tutta da ammirare con questa mostra. Infine, visto il successo di questa iniziativa, l’obiettivo dell’Amministrazione è quella di ripeterla anche nei prossimi anni, con un tema diverso, in un rito di passaggio fra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria”.

“Permettetemi di spendere una parola particolare per le maestre delle classi coinvolte, perché una richiesta così speciale in questo particolare periodo dell’anno è stata davvero impegnativa – aggiunge la dottoressa Cinzia Ulosi, pedagogista dell’Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi del Comune -. Riprendo le parole dell’Assessore Tosi per riconfermare la volontà di mantenere questo appuntamento nel corso del tempo, anche perché sono progetti come questo che ci consentono di perseguire il nostro obiettivo principale: quello, cioè, di costruire i cittadini del futuro”.

Il progetto

Quello che hanno compiuto i bimbi, veri protagonisti del progetto, è stato disegnare, o riprodurre, con i loro occhi e la loro fantasia, i luoghi simbolo di Casalgrande, o quelli più significativi per la vita loro e dei loro genitori, fratelli, sorelle, amici e compagni di classe.

Così i bimbi della Scuola dell’Infanzia ‘Orizzonti’, hanno sviluppato il progetto partendo da qualcosa di particolarmente famigliare per loro: la casa in cui vivono, stimolando poi la loro fantasia, visitando i luoghi più importanti di Casalgrande e costruendo così i loro disegni.

Oppure, i giovanissimi alunni della ‘Colori’ di Villalunga hanno lavorato sulla realtà circostante, rappresentando innanzitutto il contesto della frazione, per poi, grazie a fotografie e immagini descrivere la Casalgrande che ‘vedono’ e sognano i bimbi di Villalunga.

Gli alunni della Santa Dorotea hanno sfruttato delle mappe di Casalgrande, donate dal Sindaco in una delle loro visite, per creare un plastico, prima in versione 2D e poi, e questa è una cosa ‘magica’ sotto tanti punti di vista, in 3D con una Casalgrande a misura di bambino.

La Scuola dell’Infanza ‘Garibaldi’ ha dato vita a uno stimolante e fantasioso gioco dell’oca in cui sono state rappresentate le visite ai punti più importanti di Casalgrande, dalla Casa Comunale, al Teatro ‘de Andrè’, la chiesa, realizzando poi il… ‘grande’ gioco dell’oca di Casalgrande.

Così come i piccoli alunni della ‘Farri’ hanno disegnato i luoghi che più hanno colpito la loro fantasia e creatività, e quelli della Scuola dell’Infanzia ‘Valentini’ di Salvaterra hanno rappresentato nei loro disegni i luoghi del cuore della loro frazione, dal Parco del Liofante, ai campi da calcio, alla loro scuola.

Una mostra, quella inaugurata questa mattina in Sala Espositiva, che merita veramente di essere visitata e apprezzata.

L’esposizione sarà presente fino al 29 di maggio, negli orari di apertura della Biblioteca Sognalibro, ed è visitabile gratuitamente su prenotazione.

Per info e prenotazione è possibile inviare una mail a biblioteca@comune.casalgrande.re.it