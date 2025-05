“spesa SOSpesa” sabato a Casalgrande

Sabato 24 maggio riparte l’iniziativa “spesa SOSpesa” che vede la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, della Caritas Casalgrande – Salvaterra, dell’Unità Pastorale Maria Regina della Pace e della Caritas di Sant’Antonino

Come sempre si tratta di una raccolta alimentare allestita all’interno di alcuni supermercati del territorio che si sono resi disponibili ad ospitare i volontari delle associazioni che collaboreranno alla raccolta stessa.

Pasta, passata di pomodoro, latte, olio, tonno, riso, farina, legumi, zucchero, biscotti, fette biscottate, marmellata, caffè, prodotti per igiene personale, prodotti per igiene della casa e pannolini per bambini sono i prodotti maggiormente richiesti.

I punti vendita di Conad Casalgrande, MD Casalgrande (Veggia), Sigma di Salvaterra e Rossetto di Casalgrande si sono resi disponibili ad ospitare i volontari che dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 effettueranno la raccolta.

A supporto dell’iniziativa scenderanno in campo anche i volontari di Cittadinanza Attiva, dei Consigli di Frazione, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Casalgrande e delle singole Caritas che vogliamo come sempre ringraziare per la disponibilità ad essere presenti a questo importante appuntamento.