Correggio: domenica 25 maggio il torneo di calcio giovanile Memorial Daniele Sansone

Ultimi preparativi per la quarta edizione del “Memorial Daniele Sansone”, il torneo di calcio giovanile in programma domenica 25 maggio e organizzato sui propri impianti dalla Virtus Mandrio (Correggio), per ricordare il 35enne allenatore del club gialloverde scomparso nel 2021.

In gara 8 formazioni (annata 2013 per i club dilettanti, 2014 per i club professionisti): Virtus Mandrio, Reggiana, Modena, Cremonese, Reggio Calcio, Imolese, Fiorenzuola e Forlì. Gironi preliminari al via alle ore 9, nel pomeriggio, dalle ore 15, la disputa delle fasi finali.

Nelle prime tre edizioni successi di Mantova, Reggio Calcio e Carpi.