Ottima partecipazione di escursionisti ieri a ‘Sapori Panoramici’ tra le colline attorno al Castello di Casalgrande

Si è svolta ieri, domenica 18 maggio, la seconda edizione di ‘Sapori Panoramici’, l’iniziativa sviluppata da Pro Loco Casalgrande, con il patrocinio e sostegno dell’Amministrazione comunale di Casalgrande, con lo scopo di unire le bellezze naturalistiche e culturali che il territorio casalgrandese con il meglio delle eccellenze enogastronomiche della nostra provincia.

E’ stato un ottimo successo, con una buonissima affluenza di persone che hanno avuto l’opportunità di trascorrere una giornata a contatto con la natura ‘su e giù’ per i sentieri delle colline di Casalgrande.

Il fulcro attorno a cui si è dipanata l’intera giornata è stato il Castello, punto di ritrovo e di partenza per tutti i partecipanti dove è stata offerta un’ottima colazione al sacco, nonché luogo d’arrivo dove si è svolto il pranzo che ha suggellato una bellissima giornata, ‘baciata’ dal sole e da un clima godibilissimo.

Accompagnati dalla guida Edda Chiari, il percorso, fra gli altri, ha toccato la Big Bench con un’ulteriore degustazione di cibi e rifornimento borracce date in dotazione agli escursionisti.

A tenere a battesimo la seconda edizione di ‘Sapori Panoramici’ sono stati gli Assessori Cristina Spano (Commercio), Domenico Vacondio (Volontariato) e Marco Cassinadri (Accoglienza e Solidarietà), presenti alla partenza dell’escursione.

L’Assessore Spano ha tenuto a ringraziare: “Pro Loco, le realtà del nostro territorio e tutti i volontari che hanno reso possibile una giornata come quella di ieri. Un grazie, non ultimo per importanza, a tutti i partecipanti che hanno impreziosito una bellissima domenica, trascorsa in mezzo alla natura, in un percorso che ha saputo unire il meglio che il territorio di Casalgrande può offrire dal punto di vista culturale, paesaggistico e delle eccellenze enogastronomiche. Come Amministrazione comunale siamo molto orgogliosi di aver sostenuto questa iniziativa e non mancheremo di esserci anche per quella dell’anno prossimo. Grazie ancora davvero”.

“Una parola di ringraziamento non può non andare a tutti i volontari che hanno reso possibile un evento come quello di ieri – aggiunge l’Assessore Vacondio -. Oltre a Pro Loco, il pensiero va agli Alpini e a EMA, delle vere e proprie certezze quando si tratta di dare un importante contributo all’ottima riuscita di iniziative come ‘Sapori Panoramici’. L’invito è quello ad intensificare progetti come questi, perché i luoghi, i percorsi ed i panorami del nostro territorio particolare apprezzamento”.

“Come Pro Loco di Casalgrande ci teniamo a ringraziare l’Amministrazione comunale e gli Assessori che hanno supportato la seconda edizione di ‘Sapori Panoramici’, tenendo di fatto a battesimo questa iniziativa – sottolinea in conclusione il Presidente di Pro Loco, Massimo Villano -. E’ stata un’edizione perfettamente in linea con quella dell’anno scorso e che ha regalato a tutti coloro che si sono uniti a noi una giornata alla scoperta delle nostre colline, di prodotti enograstronomici di assoluta qualità e, in cui si sono vissuti importanti momenti di condivisione e socializzazione. Permettetemi una parola di ringraziamento anche per tutti i volontari di Pro Loco, degli Alpini, di EMA e di tutte le realtà che ci hanno sostenuto, perché senza di loro, iniziative come queste non potrebbero avere questo tipo di successo”.

L’appuntamento ora è per domenica 25 maggio, con il centro di Casalgrande che attende a braccia aperte la prima edizione di ‘Casalgrande in Fiore’.