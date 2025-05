Il Questore Sbordone ringrazia il personale per il lavoro svolto in occasione del Gran Premio di Imola

Il Questore di Bologna Antonio Sbordone si è recato stamattina presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Imola per ringraziare tutto il personale che in questi giorni ha lavorato proficuamente per organizzare e gestire il Gran Premio di Formula 1 presso L’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari”.

Il Dirigente del Commissariato Dott. Luciano di Prisco, il Commissario Dott.ssa Angela Piccirillo e tutto il personale hanno lavorato con grande professionalità e spirito di sacrificio e hanno reso possibile l’ottimale riuscita dell’evento, di rilievo internazionale, in una cornice di assoluta sicurezza.