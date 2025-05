Auto in fiamme nella notte a Cadelbosco Sopra: indagini dei Carabinieri

Questa mattina intorno alle 4:00, i Carabinieri della Stazione di Cadelbosco di Sopra sono intervenuti in via Viazza, a seguito di una segnalazione relativa ad un veicolo in fiamme. A dare l’allarme è stato un residente della zona che ha notato l’incendio e ha prontamente contattato i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme.

Il mezzo coinvolto, una Fiat Punto, è risultato completamente avvolto dall’incendio, con targhe e numero di telaio carbonizzati. Il veicolo si trovava parcheggiato lungo la strada, ai margini di un terreno agricolo. Le cause del rogo sono attualmente in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, che presumono si sia doloso. I Carabinieri, al termine delle operazioni di spegnimento, hanno avviato gli accertamenti per risalire al proprietario del mezzo e chiarire la dinamica dell’episodio.