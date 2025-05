Gavello si prepara alla Sagra: nuovi interventi per valorizzare il centro civico

In vista della tradizionale Sagra di frazione, in programma il 3, 4 e 5 luglio 2025, la frazione di Gavello si prepara ad accogliere cittadini e visitatori, con una veste rinnovata, grazie ad una serie di interventi predisposti dal Comune di Mirandola.

A seguito delle segnalazioni e richieste avanzate da cittadini e realtà attive sul territorio, l’Amministrazione Comunale ha deciso di investire nel miglioramento sia dell’area esterna che interna che dell’edificio del Centro Civico “Matteo Serra” sito in via Valli, 326, con l’obiettivo di potenziare l’offerta di spazi a servizio della comunità e promuovere la socialità e l’aggregazione in frazione.

L’area esterna, attualmente utilizzata prevalentemente come parcheggio, verrà in parte pavimentata con mattoncini autobloccanti. In questo spazio troveranno posto un nuovo chiosco/bar e potranno essere sistemati i tavoli dedicati ai momenti conviviali e di ristorazione delle feste. Un altro degli elementi qualificanti dell’intervento è la grande nuova platea in cemento a finitura liscia che, oltre ad ospitare l’area da ballo, sarà utilizzabile durante tutto l’anno come campo sportivo per pallavolo e tennis, grazie ad un impianto smontabile con reti e pali omologati. Un modo concreto per offrire nuove opportunità di svago, sport e socialità ai giovani e ai residenti della frazione.

Sempre all’esterno, verrà realizzato anche un nuovo palco coperto per spettacoli musicali ed iniziative varie, pensato per essere utilizzabile anche durante eventi serali e notturni.

All’interno invece del Centro Civico, sono previsti interventi mirati di riqualificazione quali : Ripristino delle pareti e tinteggiatura delle sale principali; copertura del cavedio interno per un miglior utilizzo degli spazi anche in caso di maltempo.

Verranno eseguite inoltre opere di sistemazione e tinteggiatura nell’ambulatorio di via Italo Gazzi e realizzata una nuova capottina parasole/pioggia all’ingresso.

Tutti questi lavori, oltre a migliorare le funzioni del il Centro Civico e i suoi spazi, vogliono rispondere all’obiettivo politico dell’Amministrazione di rafforzare la funzione del centro di questi spazi come cuore pulsante della comunità locale, incentivando la nascita e la crescita di momenti aggregativi, sportivi e culturali.

«Questi interventi rappresentano la volontà dell’Amministrazione di restituire centralità alle frazioni, investendo in ambienti pubblici pensati per la comunità – sottolinea l’Assessore Luppi che poi prosegue – a Gavello abbiamo voluto non solo riqualificare gli spazi comuni ma dare nuova vita e funzione al Centro Civico, perché diventi un luogo sempre più accogliente e versatile, in grado di ospitare eventi, attività e momenti di aggregazione durante tutto l’anno. Questo è l’esempio concreto di un intervento per la valorizzazione ed il rilancio dei territori periferici, uno degli obbiettivi significativi prefissatosi da questa Amministrazione.»