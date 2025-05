Al via l’atteso weekend del Gran Premio di Formula 1 presso l’autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola

Al via oggi l’atteso weekend che vedrà lo svolgimento del Gran Premio di Formula 1 presso l’autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, evento di rilievo internazionale che richiamerà la presenza di migliaia di spettatori e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’Estero, oltre che le personalità del mondo politico, economico e dello spettacolo. Si attendono circa 200.000 persone nel corso del weekend e solo nella giornata di domenica 18 maggio i biglietti venduti sono circa 92.000.

In considerazione della caratura dell’evento, la Questura di Bologna ha predisposto un complesso e accurato servizio di ordine e sicurezza pubblica per garantire tutte le misure di safety & security necessarie, in conformità a quanto stabilito nel Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svolto il giorno 6 maggio scorso.

Per lo svolgimento in sicurezza dell’evento saranno impiegati operatori di tutte le Forze di Polizia che lavoreranno in sinergia con gli organizzatori della manifestazione, nello specifico: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, addetti alla sicurezza, volontari della Protezione Civile, Polizia locale e Comune del Circondario Imolese, Società Autostrade per l’Italia S.p.a, Trenitalia, Vigili del Fuoco e Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica (S.S.U.E.M. 118).

La Polizia di Stato di Bologna impiegherà personale appartenente a diversi reparti e alle Specialità per contribuire alla cornice di sicurezza dell’evento, per lo svolgimento di:

servizi rafforzati di controllo del territorio sull’area esterna dell’autodromo, per prevenire qualsiasi tipo di azione illegale o iniziativa volta a turbare la sicurezza pubblica, mediante gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e le unità specializzate U.O.P.I. per servizi di vigilanza antiterrorismo;

servizi di bonifica all’interno all’autodromo ad opera delle unità specializzate antiesplosivo;

presidi fissi agli incroci e nelle aree esterne dell’autodromo per prevenire eventuali accessi abusivi o situazioni di pericolo, mediante l’impiego dei reparti inquadranti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri;

suddivisione del perimetro esterno con la creazione di un’area di massima sicurezza e aree di prefiltraggio dove i controlli verranno effettuati con il supporto delle Forze dell’Ordine e utilizzo dei metal detector;

servizi di ricognizione mediante le unità operative del Reparto volo, per attività di perlustrazione aerea durante tutta la manifestazione;

servizi a cura della Digos e della Squadra mobile per attività di prevenzione e repressione di fenomeni illegali e criminali;

servizi di anticontraffazione e antiabusivismo commerciale all’esterno e all’interno dell’area riservata dell’Autodromo e in ogni altra località ritenuta sensibile, effettuati dal personale della Divisione Amministrativa della Questura di concerto con la Guardia di Finanza;

per la giornata di gara, domenica 18 maggio, la Questura impiegherà anche personale medico e infermieristico dell’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato integrando così il piano sanitario dell’evento.

Per assicurare il coordinamento operativo delle Forze di Polizia e degli altri Enti coinvolti, verrà istituita una Centrale Operativa Interforze coordinata dal dott. Luciano Di Prisco, Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Imola.

Di notevole spessore è anche l’impegno messo in campo dalle Specialità della Polizia Ferroviaria e della Polizia Stradale.

In considerazione di alcune criticità riscontrate lo scorso anno, è stato, infatti, rafforzato il servizio di sicurezza anche nei pressi della stazione ferroviaria di Imola, dove il personale della Polizia Ferroviaria curerà le fasi di afflusso degli utenti di concerto con Trenitalia, FS Security e Comune di Imola. Trenitalia s.p.a. ha incrementato il numero dei treni, oltre a quelli ordinari, predisponendo dei treni speciali in considerazione del considerevole afflusso di spettatori e nei pressi della stazione sono stati predisposti dei corridoi debitamente transennati (indicati con cartellonistica sopraelevata) volti a convogliare l’utenza in base alla località di destinazione, alla tipologia di treno e riservando, inoltre, anche una corsia per i mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine.

Per quanto riguardo la viabilità in ambito stradale e autostradale, sin da oggi venerdì 16 maggio, al fine di agevolare gli spostamenti dei numerosi spettatori saranno predisposte dalla Polizia Stradale delle specifiche misure di viabilità in collaborazione la Società Autostrade per l’Italia S.p.a. in ambito autostradale, e della Polizia Locale di Imola per l’ambito della viabilità ordinaria.

La Polizia Stradale consiglia per la viabilità di lunga percorrenza, di scegliere itinerari alternativi che bypassino i tratti dell’autostrada A14 e della SS.9 “Emilia” che si estendono nel territorio di Imola: in tal senso, un’alternativa a medio raggio è offerta dalla SS.253 “San Vitale”, arteria che collega Ravenna a Bologna.

Quindi da Nord verso Sud, ovvero da Bologna, occorre seguire le indicazioni per Ravenna lungo la S.P.253 per poi immettersi nell’Autostrada A14 Bis e seguire indicazioni per Rimini, oppure scendere lungo la dorsale adriatica percorrendo la SS.16 “Adriatica” sino a Rimini ove ci si immetterà in Autostrada A14.

Percorso inverso per l’orientamento opposto, ovvero da Sud (RIMINI) a Nord (BOLOGNA): da Rimini percorrere la SS.16 “Adriatica” fino a Ravenna per poi impegnare la SP.253 “San Vitale” sino a Bologna, oppure percorrendo l’Autostrada A14, dopo l’uscita di Faenza, immettersi nell’Autostrada A14 Bis in direzione di Ravenna per poi percorrere la S.P.253 “San Vitale” sino a Bologna.

Per gli spettatori che si recheranno all’evento sportivo utilizzando l’Autostrada A14, l’uscita primaria rimane il casello di Imola, ma si consiglia vivamente anche l’utilizzo delle uscite alternative del casello di Faenza, per i veicoli provenienti da Sud, e del casello di Castel San Pietro Terme per quelli provenienti da Nord.

Lungo le strade che conducono all’autodromo saranno presenti i servizi di viabilità che daranno le indicazioni all’utenza indirizzando il flusso veicolare su percorsi individuati per velocizzare al massimo afflusso e deflusso: si invita a seguire le indicazioni fornite dalle Forze di Polizia presenti sul posto anche se diverse dalle indicazioni indicate dai navigatori satellitari.