Un nuovo incontro sulla legalità sabato a Castelfranco Emilia

Sabato 17 maggio 2025, alle ore 17, presso la Sala Gabriella degli Esposti della Biblioteca Comunale “Lea Garofalo” di Castelfranco Emilia si terrà l’incontro “Le ombre tra le crepe”, un appuntamento di grande rilievo civile e culturale, inserito all’interno del progetto “La Staffetta della Legalità”. Promossa dall’Associazione Culturale “La Tazzina della Legalità” e realizzata in collaborazione con il Comune di Castelfranco Emilia e la Regione Emilia-Romagna, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della legalità, della memoria e del contrasto alla criminalità organizzata.

L’incontro sarà un’occasione di testimonianza autentica e approfondimento, in cui la parola sarà affidata a chi ha vissuto in prima persona la scelta, difficile e coraggiosa, di opporsi alle mafie o di difendere la giustizia anche a costo di gravi conseguenze personali. Interverranno protagonisti del mondo dell’impegno civile e istituzionale: imprenditori che hanno subito intimidazioni e ritorsioni da parte della ‘ndrangheta, come Mauro Esposito e Matteo Tubertini; figure come Nicola Catanese, già caposcorta di Paolo Borsellino, e Mimmo Scordino, che fece parte della scorta di Giovanni Falcone; testimoni di giustizia come Piera Aiello, e vittime di ingiusta detenzione come Marco Sorbara. A portare il senso e il significato dell’iniziativa sarà Sergio Gaglianese, presidente dell’Associazione “La Tazzina della Legalità”. A guidare e moderare il dialogo il giornalista Pierluigi Senatore.

«Questa iniziativa rappresenta un momento di grande forza civile – dichiara Giovanni Gargano, sindaco di Castelfranco Emili – perché accende una luce su storie troppo spesso dimenticate e ribadisce, attraverso il racconto e l’ascolto, che la legalità non è solo un principio astratto, ma una scelta concreta da rinnovare ogni giorno, insieme. Conosco Gaglianese da tempo, e la sua è una storia importante da ascoltare. Attraverso il progetto della Tazzina della Legalità, propone azioni virtuose nel contrasto alla criminalità organizzata». L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. Per informazioni è possibile scrivere a cultura@comune.castelfranco-emilia.mo.it.