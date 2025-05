Land of happiness: a Fossa di Concordia la festa che unisce musica dance e beneficienza

Sabato 17 maggio 2025, presso il Centro sportivo di Fossa di Concordia, in via Martiri della Libertà 238, si terrà dalle ore 19 Land of Happiness, la seconda edizione del festival dell’associazione Playa d’en Fossa. Una serata di musica, divertimento e solidarietà: l’intero ricavato sarà devoluto a progetti a sostegno di scuole, ragazzi e associazioni del territorio.

Land of Happiness è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica elettronica e dance. Il programma prevede nove ore di musica ininterrotta, con un palco principale che ospiterà grandi nomi del panorama nazionale, tra cui 90 Wonderland, DJ From Mars e DJ Reks. A questi si aggiungeranno altri sei artisti, tra DJ resident e nuovi talenti, scelti per offrire una line-up variegata e coinvolgente. I biglietti sono disponibili in prevendita sulla piattaforma Ticket SMS.

L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza, sostenendo tre importanti progetti sul territorio:

La realizzazione, presso la scuola primaria “Rino Gasparini” di Concordia della prima aula multisensoriale nell’Area Nord. L’aula ha l’obiettivo di stimolare i sensi, ridurre l’ansia e favorire l’inclusione dei bambini con lo spettro dell’autismo.

Il sostegno alle attività della Radio Rulli Frulli, un laboratorio di libertà creativa presso la Stazione Rulli Frulli di Finale Emilia, dove i ragazzi dell’Area Nord potranno creare una web radio.

L’acquisto e la ristrutturazione di un mezzo di trasporto per persone con difficoltà motorie a sostegno delle attività dell’associazione Anteas di Mirandola.

Le parole di Matteo Bautti, presidente dell’associazione Playa d’en Fossa: “Il cambio di location e format della tradizionale festa della nostra associazione ha reso possibile creare un evento unico nel suo genere, sempre fondato su volontariato e beneficenza. Ringrazio tutti i volontari per il loro prezioso lavoro e gli sponsor che ci supportano, sia a livello economico che operativo. Vi aspettiamo numerosi!”

Le parole di Marika Menozzi, sindaca di Concordia sulla secchia: “Ringrazio il presidente Matteo Bautti e tutti i volontari dell’associazione Playa d’en Fossa per l’impegno e la passione che rendono possibile questo evento, ormai diventato un punto di riferimento per i giovani non solo di Concordia, ma anche dei comuni limitrofi. Il Comune di Concordia è orgoglioso di ospitare questa manifestazione, che l’Amministrazione comunale sostiene convintamente con il patrocinio e mettendo a disposizione le proprie strutture e personale, in particolare la Polizia Locale per garantire sicurezza sulle strade di accesso all’evento. Nel 2025, Concordia ospita oltre 100 giornate di eventi, molti dei quali promossi dalle associazioni del territorio con finalità benefiche e sociali. Sottolineo con forza questa preziosa sinergia tra istituzioni, volontariato e comunità, che rappresenta un vero motivo di orgoglio per tutti noi.”

Maggiori informazioni e aggiornamenti sull’evento sono disponibili sui canali social ufficiali OfficialPlayaDenFossa.