Vendeva droga sotto casa nell’imolese: in carcere 23enne italiano

I Carabinieri della Stazione di Casalfiumanese hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di un 23enne italiano, indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per spaccio continuato di sostanze stupefacenti. La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini dei Carabinieri, nell’ambito di un’attività di contrasto al traffico di droga imolese.

Il 23enne è stato indagato e di conseguenza arrestato, per aver venduto sostanze stupefacenti del tipo hashish a svariati acquirenti che lo attendevano sotto casa o nei pressi di un centro sociale imolese che raggiungeva con il monopattino. L’atteggiamento sospetto del giovane aveva attirato l’attenzione dei cittadini che si erano rivolti ai Carabinieri per chiedere aiuto e fermare il traffico di droga che avveniva nei pressi di un’area frequentata da famiglie e bambini. Arrestato dai Carabinieri della Stazione di Casalfiumanese, il presunto responsabile è stato tradotto in un istituto penale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.