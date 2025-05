S.Ilario: una Notte al “Museo”: venerdì 16 maggio appuntamento in Municipio

Venerdì 16 maggio (ore 21, ingresso libero) a S.Ilario arriva un evento esclusivo alla scoperta delle opere della Raccolta di Arte Contemporanea del Comune di Sant’Ilario d’Enza esposte negli spazi del Municipio di via Roma. L’iniziativa fa parte del programma della Fiera di Primavera.

I visitatori saranno guidati da alcuni esperti: Cristiana Pellacini, che ha studiato a fondo la Collezione, Tullio Masoni, già curatore di mostre presso la Biblioteca Comunale, e l’artista Mario Rosati. Ad accompagnare i presenti una colonna sonora tra blues e jazz con il duo Sunset composto da Caterina D’Antone (voce) e Antonio De Vanna (tastiere). Si potranno ammirare opere, tra gli altri, di Bruno Munari, Concetto Pozzati, Adriano Spatola, Vittorio Cavicchioni, Nello Leonardi, Remo Gaibazzi, Mario Nanni, Bruno Olivi. Al termine sarà offerto un brindisi a tutti i partecipanti.

La Raccolta Comunale, che fa parte del portale PatER – Catalogo del Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna, riunisce oltre 300 opere collocate nei locali delle strutture comunali, della Biblioteca, degli spazi pubblici all’aperto e nelle sale del Centro Culturale Mavarta. La Raccolta è divisa in tre nuclei principali: il primo riguarda le opere più rappresentative e vincitrici dello storico “Premio di Pittura Sant’Ilario d’Enza” (1953-1966). Il secondo si riferisce a interventi artistici promossi dall’Amministrazione Comunale in luoghi pubblici come il dipinto “I sette fratelli Cervi” di Nello Leonardi e la stele di Marino Mazzacurati alle Scuole Medie “L. Da Vinci”. Il terzo, infine, documenta opere acquisite nell’ambito dell’attività espositiva della Biblioteca Comunale e poi del Centro Mavarta dalla fine degli anni ’70 a oggi con autori come Bruno Munari, Toti Scialoja, Titina Maselli, Armando Spatola.

Questo evento costituisce, accanto all’attività espositiva presso il Centro Mavarta, la prima tappa di un nuovo progetto che intende promuovere un “ritorno” del Premio S.Ilario che portò nel territorio locale alcuni dei nomi più significativi dell’epoca, tra artisti e critici, e rappresentò un esempio di invenzione culturale e partecipazione.

Info: 0522 902811 – www.comune.santilariodenza.re.it