“Restart – Ricomincio da me” e “Premio Fair Play Exprimo”, i prossimi eventi di Fuori Campo 11

Proseguono gli eventi di Fuori Campo 11, associazione sportiva attiva dal 2009 con progetti di esperienza, cultura e conoscenza attraverso il linguaggio universale dello sport. I prossimi eventi in programma sono “Restart – Ricomincio da me” e il “Premio Fair Play Exprimo”: il primo, previsto sabato 17 maggio presso l’Agriturismo Omega in via S. Lucia 101 a Montale, è un’esperienza dedicata al benessere del corpo e della mente, tra movimento, ascolto e consapevolezza, mentre il secondo, che si svolgerà tra fine maggio e inizio giugno, è un riconoscimento che premia i gesti di rispetto, lealtà, solidarietà e sportività. Non conta vincere a ogni costo, ma come si sta in campo, come si vive lo sport e questo premio vuole celebrare chi, nel silenzio, fa la cosa giusta. Per entrambi gli eventi è possibile scrivere e chiedere ulteriori dettagli a info@fuoricampo11.it.

Barbara Fontanesi, presidente e responsabile eventi di Fuori Campo 11, ha svelato ulteriori dettagli in merito ai prossimi eventi, a partire da ‘Restart – Ricomincio da me’: “Si tratta di una giornata dedicata al corpo, alla mente e allo spirito. E’ la seconda edizione, siamo molto felici di poter continuare questo progetto al femminile a cui partecipano anche Carmen Turlea, Francesca Spinazzola e Ilaria Biolchini. Abbiamo deciso di mettere le nostre passioni e competenze al servizio del benessere di chi deciderà di passare questa giornata insieme a noi. Siamo in un momento storico in cui corriamo moltissimo, quindi imparare a fermarsi e a prendersi cura di sé può sembrare scontato ma non lo è. Impareremo a respirare e a condividere le emozioni, e soprattutto sarà anche l’occasione per portare a casa piccoli suggerimenti che fin da subito potranno aiutarci a vivere meglio. Il tempo per noi non è un lusso, ma un atto d’amore verso la nostra vita”.

Spazio poi al Premio Fair Play Exprimo, rivolto ad atleti, allenatori, dirigenti e anche genitori o arbitri. Tutti possono essere protagonisti di un gesto di Fair Play e spesso sono i più piccoli a sorprenderci con atti di grande umanità: “Vogliamo segnalare e premiare gesti di Fair Play, che molto spesso sono fatti nel silenzio delle nostre società sportive e invece a nostro parere sono momenti che vanno valorizzati. E’ vero che le vittorie sono importanti, ma sono altrettanto importanti gesti come il Fair Play in quanto sono molto spesso sotterranei e non palesati. E’ un evento dedicato ad allenatori, dirigenti e a tutti i protagonisti del mondo dello sport. Siamo giunti alla seconda edizione e da quest’anno la novità è che il premio verrà consegnato direttamente presso la società sportiva del premiato. Abbiamo deciso di cambiare modello proprio per dare l’opportunità alle società di realizzare un evento per raccontare a tutti i protagonisti, a tutti gli iscritti e tesserati della società quali sono le figure meritevoli di un gesto così importante”.

Video YouTube – Le parole di Barbara Fontanesi