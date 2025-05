Innovazione, a Reggio Emilia inaugurato ‘Haip’, un nuovo incubatore per start-up e giovani imprese

Da oggi le start-up dell’Emilia-Romagna possono contare su ‘Haip’, un nuovo servizio di incubazione e accelerazione per imprese innovative che sarà ospitato presso il Tech Up Accelerator, edificio recentemente ristrutturato nel Parco Innovazione di Reggio Emilia.

‘Haip’ è l’acronimo di Hardware Acceleration Innovation Programme: un progetto al quale la Regione, attraverso due bandi ha destinato rispettivamente 254mila euro per i servizi e 498mila euro per la ristrutturazione, per un totale di 752mila euro. Attività e locali che sono stati inaugurati oggi, nell’ambito del convegno ‘Dove le idee diventano imprese’, che stamattina si è tenuto al Parco Innovazione.

I percorsi personalizzati di incubazione nella struttura reggiana, prevedono il coinvolgimento di 7 nuove startup, mentre altre 5 giovani imprese saranno coinvolte in attività di accelerazione, per un totale di 12 attività.

“La Regione continua a favorire e finanziare la diffusione di strumenti come ‘Haip’, incubatori e acceleratori di impresa che creano le condizioni per nuove progettualità e che attirano talenti– ha commentato il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, che ha anche concluso il convegno-. Inauguriamo uno spazio prezioso per coltivare nuove e innovative idee, che vanno verso una transizione digitale e sostenibile. Il tutto, nel quadro della Strategia di specializzazione intelligente (S3), che punta a un rafforzamento dell’ecosistema imprenditoriale della Regione Emilia-Romagna anche a livello internazionale. Si sta consolidando un grande campus di innovazione abilitante trasversale, ingrediente fondamentale anche per creare occupazione di qualità”.

Il progetto ‘Haip’, che ha come capofila Fondazione Rei ed è realizzato in partenariato con Cna innovazione, A-ccelerator Italy e The hub Reggio Emilia – Società Cooperativa, ha come obiettivo il rafforzamento delle condizioni per la nascita e la crescita di startup nell’ambito dell’economia circolare, della mobilità e della manifattura 4.0.