Festa della mamma, giovani e adolescenti i più affezionati a questa ricorrenza

La festa della mamma, attesa per domenica 11 maggio, si conferma anche nella nostra provincia un’occasione speciale per esprimere affetto alla mamma con un omaggio floreale. Secondo Assofioristi Confesercenti Modena, da un report tra le imprese florovivaistiche associate, tra i fiori più richiesti spiccano le rose – rosse e rosa – insieme a peonie, orchidee, gigli e garofani, spesso scelti per composizioni eleganti.

“La festa della mamma continua a essere un momento molto speciale e significativo per chi desidera omaggiare la propria mamma e un omaggio floreale è davvero il regalo più apprezzato”. Così commenta Daniele Marsigli, fiorista e referente Assofioristi Confesercenti Modena.

Mazzi e piante di rose, sia rosse che rosa, e peonie sono tra i prodotti più acquistati per questa ricorrenza, seguiti da orchidee, gigli e garofani. “I fiori più venduti rimangono le rose, in particolare il classico, ma mai banale, mazzo di rose rosse o rosa. Ci sono però anche altre tipologie di fiori che negli anni sono diventati molto gettonati come la peonia, fiore tra l’altro di stagione, orchidee, gigli e garofani. I clienti richiedono spesso anche una bella composizione per dare ancora più valore e importanza al regalo”.

“Questa ricorrenza – aggiunge Marsigli – è particolarmente sentita dai giovani tra i 25 e i 30 anni, ma anche dagli adolescenti, che desiderano celebrare la mamma con un dono floreale raffinato. Per i fioristi la ricorrenza rappresenta non solo un’opportunità di vendita, ma anche un momento per valorizzare il loro ruolo di esperti nell’arte floreale, offrendo consigli personalizzati e servizi di consegna a domicilio, rendendo così il dono floreale ancora più speciale”.