Zocca, giovedì 2 aprile taglio del nastro alla Casa della Comunità “Silvia”

Tempo di inaugurazione per la nuova Casa della Comunità “Silvia” di Zocca in via Mauro Tesi 1767: l’appuntamento è per giovedì 2 aprile, alle ore 10, con un open day aperto alla cittadinanza, alla presenza dell’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna Massimo Fabi. Insieme a lui saranno presenti il Sindaco di Zocca Federico Ropa, il Presidente dell’Unione Terre dei Castelli Iacopo Lagazzi, il Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena Mattia Altini, il Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Modena Massimo Mezzetti, il Presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia e la Direttrice del Distretto di Vignola Fabia Franchi, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali e provinciali, associazioni e professionisti sanitari.

La nuova Casa della Comunità di Zocca, attiva da metà marzo, è intitolata alla memoria di Silvia Venturi, storica infermiera dell’Ausl in servizio presso il poliambulatorio di Zocca, ricordata da tutti gli zocchesi per la sua professionalità, umanità e passione.

L’iniziativa sarà l’occasione per conoscere percorsi e servizi innovativi insieme agli specialisti e ai medici di medicina generale, nell’ottica di integrazione e collaborazione mirate a fornire un’assistenza di prossimità per i bisogni di salute non complessi dei cittadini del territorio, anche grazie al ricorso alla telemedicina. Dopo i saluti delle autorità, sarà infatti possibile visitare i vari locali insieme ai professionisti sanitari che illustreranno le attività. Al termine, un rinfresco offerto da Avis, Sezione comunale di Zocca.