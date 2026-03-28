‘Una cura per il futuro’, oltre 25mila euro per l’ospedale Magati

È stata l’asta solidale, accesa e partecipata, il cuore della serata che giovedì sera ha portato oltre 25mila euro all’Ospedale Magati di Scandiano. Un susseguirsi di rilanci, applausi e sfide tra imprenditori del distretto ceramico ha scandito l’apericena di gala “Una cura per il futuro”, trasformando un momento conviviale in un gesto concreto a favore della sanità pubblica.

Promossa dall’Unione Tresinaro-Secchia in collaborazione con l’Azienda Usl di Reggio Emilia e l’associazione Vittorio Lodini capitanata dalla dottoressa Rossana Borciani, l’iniziativa ha visto la partecipazione di 120 imprenditori, protagonisti di una raccolta fondi che ha superato le aspettative, raggiungendo e oltrepassando la soglia dei 25mila euro necessari per l’acquisto di un ortopantomografo di nuova generazione destinato all’ospedale di Scandiano.

A guidare il momento dell’asta è stato l’esperto comunicatore televisivo Luca Simonelli, affiancato dal sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti, in un clima vivace e coinvolgente che ha saputo unire ironia, partecipazione e generosità.

Tra i pezzi più contesi, le maglie ufficiali delle principali società sportive del territorio – Reggiana Calcio, Pallacanestro Reggiana, Valorugby, Volley Tricolore e Reggiana Boxe – insieme a palloni da gioco, due sedili ufficiali Ferrari, opere artistiche firmate da Vasco Montecchi e Simone Ferrarini, fino a una scenografica scultura di croccante al cioccolato da sei chilogrammi.

La serata, ospitata alla Tenuta Aljano e con la colonna sonora di Dj Josè, è stata arricchita dal contributo di studenti e docenti dell’istituto superiore Angelo Motti, che hanno curato il catering con piatti della tradizione. Guidati dallo chef Carmelo Grosso e dagli insegnanti Pasquale Tufano, Lidia Iovino, Elena Vaccari e Nunzia Pesola i ragazzi del Motti hanno accompagnato gli ospiti nelle degustazioni, accompagnate dai vini della cantina Aljano e concluse dalla splendida torta a tema realizzata dalla gelateria Caraibi di Scandiano.

All’iniziativa erano presenti anche il presidente della Provincia di Reggio Emilia e sindaco di Castellarano Giorgio Zanni, l’assessore regionale Alessio Mammi, il presidente dell’Unione Tresinaro Secchia e sindaco di Viano Fabrizio Corti e gli altri primi cittadini del territorio: Emanuele Cavallaro (Rubiera), Giuseppe Daviddi (Casalgrande) e Fabio Spezzani (Baiso), a testimonianza del forte sostegno istituzionale a un progetto condiviso.

L’obiettivo della raccolta fondi era chiaro: dotare l’Ospedale Magati di una nuova apparecchiatura diagnostica che non solo sostituisca quella esistente, ma ampli in modo significativo i servizi, consentendo esami avanzati del distretto cranico e facciale anche per pazienti complessi e oncologici.

Un risultato che restituisce l’immagine di un territorio capace di fare squadra, mettendo insieme istituzioni, imprese e realtà sociali per un investimento concreto nella sanità pubblica.

Alla realizzazione dell’iniziativa hanno partecipato Unione Tresinaro-Secchia, Provincia di Reggio Emilia, Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano, Ausl Reggio Emilia, Tenuta Aljano, Istituto superiore Angelo Motti, Associazione Vittorio Lodini, Amiche del Core, Lo Stradello, Gelateria I Caraibi, Projectknits, Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Reggiana Calcio, Pallacanestro Reggiana, Valorugby, Volley Tricolore, Reggiana Boxe, Motori Ruggenti, Vasco Montecchi, Simone Ferrarini, Le Croccantine, Dj Josè.