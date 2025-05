‘Cerchi’ con Carlo Lucarelli in tour nei cinema dell’Emilia-Romagna

‘Cerchi’ in tour, nei cinema dell’Emilia-Romagna. Il film ‘Cerchi’, con Carlo Lucarelli, diretto da Margherita Ferri e prodotto dall’Agenzia di informazione e comunicazione della Regione Emilia-Romagna per la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato, sarà proiettato in diverse sale emiliano-romagnole, nell’ambito della rassegna dedicata al documentario Doc in Tour 2025 promossa da Emilia-Romagna Film Commission.

Per il circuito Cinemaincentro le proiezioni in programma saranno: sabato 10 maggio alle 18.30 – Cinema Italia, Faenza (RA); venerdì 16 maggio alle 18.30 – Cinema Mariani, Ravenna; martedì 20 maggio alle 21 – Cinema Centrale, Imola (BO), giovedì 29 maggio alle 21 – Cinema Sarti, Faenza (RA).

Inoltre, Cerchi sarà proiettato anche al Teatro Cinema Jolly di Castel San Pietro Terme (BO) giovedì 22 maggio alle ore 18:30, alle ore 19.30, e lunedì 26 maggio ore 20.00.

‘Cerchi’ (durata 40 minuti), la sinossi

Antonella e Gianluca hanno perso la figlia Elisa, uccisa dal marito davanti alle loro bambine, Gabriele è rimasto orfano quando il padre autista è stato assassinato in servizio, Lola è riuscita a sfuggire ad anni di violenza domestica e poi a un tentato femminicidio, sempre da parte del marito. E dopo? Come è andata avanti la loro vita dopo la tempesta che li ha sconvolti? Il documentario, attraverso una costruzione narrativa a cerchi concentrici, parte dal cuore della loro vicenda umana e racconta di coraggiosi percorsi ripartenza.

Il trailer di Cerchi: www.lepida.tv/video/cerchi-regia-di-margherita-ferri