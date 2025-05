Anteprima Stellare a Sant’Ilario d’Enza per la Fiera di Primavera

Un’esperienza immersiva tra scienza, arte e musica attende il pubblico del Piccolo Teatro in Piazza di Sant’Ilario d’Enza venerdì 9 maggio (ore 21) in un evento che anticipa la Fiera di Primavera della prossima settimana. Lo spettacolo “Across the Universe”, a ingresso libero e promosso dall’Assessorato alle Attività Produttive del Comune in collaborazione con Teatro L’Attesa, condurrà gli spettatori in un affascinante percorso attraverso il sistema solare, dai suoi confini più esterni fino al “nostro” sistema solare.

Sotto la guida esperta di Marina Incerti (responsabile di ASFA, l’associazione che gestisce l’Osservatorio Astronomico di Scandiano), il pubblico potrà immaginare le meraviglie celesti, incontrando stelle, pianeti e nebulose. Ad arricchire ulteriormente l’esperienza, il duo Acusting Plays, formato da Andrea Conforti, alla voce e percussioni, e dal chitarrista Erik Montanari, abituale collaboratore del CCCP Massimo Zamboni, accompagnerà il “viaggio” con una selezione di brani storici di artisti come David Bowie, Beatles, Pink Floyd, Coldplay creando un’atmosfera sonora unica e coinvolgente.

La narrazione inizia virtualmente ai confini del sistema solare, là dove la Nube di Oort custodisce i segreti della sua formazione. Gli spettatori “sorvoleranno” pianeti nani e giganti gassosi, ammireranno la maestosità degli anelli di Saturno e la superficie rossastra di Marte. L’attraversamento della Fascia degli Asteroidi e la visione della Terra dallo spazio precederanno l’avvicinamento finale alla stella madre, il Sole.

Lo spettacolo è arricchito da proiezioni che visualizzano le meraviglie descritte, trasportando il pubblico nel cuore del cosmo. L’evento rappresenta così un’originale combinazione di divulgazione scientifica e performance artistica: un modo inedito e affascinante per scoprire i segreti del nostro sistema planetario.

Info: Piccolo Teatro in Piazza, piazza IV Novembre, Sant’Ilario d’Enza (RE). Info: 0522 902811 – www.comune.santilariodenza.re.it