Al “Cattaneo Deledda” la Gara nazionale degli Istituti professionali della Moda

I migliori studenti dell’Indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy riuniti a Modena per la Gara Nazionale degli Istituti professionali.

L’evento annuale riunisce le eccellenze delle classi Quarte di ogni Istituto professionale per il Made in Italy nella declinazione del percorso tessile sartoriale, abbigliamento e moda.

Ad ospitare l’edizione 2025 della Gara è l’Istituto “Cattaneo-Deledda” di Modena, vincitore della scorsa edizione e padrone di casa per la competizione di quest’anno. Ventitré studenti, arrivati da ogni angolo d’Italia insieme ai loro docenti, messi alla prova tra progettazione e modellistica.

Oltre alle prove di concorso, il programma prevede anche una visita guidata in centro storico e ad alcune aziende simbolo del territorio, come Stone Island di Ravarino e Twinset Milano di Carpi.

In rappresentanza del Comune di Modena ha portato il suo saluto Giovanni Bertugli, responsabile del Servizio promozione della città e turismo, che ha accolto il gruppo a Palazzo Comunale prima della visita alle sale affrescate e all’acetaia storica, alla quale è seguita una visita ai monumenti del centro accompagnati da una guida di ⁠ModenaTur.

Martedì 6 maggio, inoltre, i docenti accompagnatori hanno anche partecipato, in collegamento online, all’Assemblea Nazionale della Rete Tam (Tessile, Abbigliamento e Moda), un importante momento di aggiornamento e confronto sul progetto formativo promosso da SMI – Sistema Moda Italia e dal MIUR, nata per rafforzare il rapporto di collaborazione tra le scuole tecniche/professionali e le imprese del settore Moda.

Il momento conclusivo della manifestazione è in programma nei locali della scuola mercoledì 7 maggio alle ore 15.30, con la consegna degli attestati a tutti i partecipanti.