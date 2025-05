Uomo ferito in incidente questa mattina a Mirandola

Riaperta al traffico la statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” a Mirandola, dove questa mattina intorno alle 9:00, un incidente stradale che avrebbe visto coinvolti un motociclo e tre autovetture, ha provocato il ferimento in modo grave di un uomo di 64 anni eli-trasportato all’ospedale di Baggiovara in codice tre. Nel sinistro è rimasta ferita in modo lieve anche una 65enne, condotta all’ospedale di Mirandola.

La statale è stata temporaneamente chiusa al traffico al km 219 e la circolazione provvisoriamente indirizzata sulla viabilità alternativa locale.