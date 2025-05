Tennis, Bondioli e Urgesi: WC agli Internazionali BNL d’Italia

I due giocatori dello Sporting Club Sassuolo hanno conquistato il pass per il main draw agli Internazionali BNL d’Italia, un’emozione incredibile che li vedrà impegnati nei prossimi giorni sui campi del Foro Italico al pari di grandi campioni come Jasmine Paolini e Jannik Sinner.

Federica Urgesi, classe 2005 di Fano, numero 458 del ranking mondiale WTA, si allena presso il circolo sassolese da ottobre scorso ed è seguita dal coach Francesco De Laurentiis, che l’ha accompagnata in questa trasferta romana. Federica poteva beneficiare di un pass della Federazione Italiana Tennis e Padel per partecipare al tabellone di singolare e di doppio delle prequalificazioni e in palio c’era l’ambita WC per il WTA Master 1000! Quarta testa di serie, ha sconfitto una dopo l’altra tutte le avversarie: al primo turno 6/4 7/6 contro Penna, agli ottavi 6/4 6/0 Grymalska, ai quarti 6/4 4/6 7/5 Lombardini e infine 6/3 6/2 contro Abbagnato, conquistando così di diritto la WC in main draw di singolare. Per lei è la seconda volta agli Internazionali d’Italia dopo la prima esperienza nel 2023 grazie a una WC della FITP in qualificazioni, ma questa volta Federica accede di diritto al tabellone principale ed avrà la possibilità di dimostrare sul campo il suo talento e la voglia di vincere!

Stessa sorte, ma in tabellone di doppio per Federico Bondioli, giocatore di casa Sporting, classe 2005 e attuale numero 503 della classifica mondiale ATP, che in questo torneo era seguito dal preparatore atletico Stefano Ramponi e si allena quotidianamente al circolo sassolese sotto l’attenta supervisione di coach Federico Buffagni. Bondioli è stato impegnato sia nelle prequalifiche di singolo che doppio: nel primo tabellone purtroppo è stato sconfitto ai quarti da Samuele Pieri, ma nel secondo in coppia con l’amico e compagno Carlo Alberto Caniato non ha avuto rivali fino al gran finale sul campo di Piazza del Popolo. Li in meno di un’ora di gioco i due giocatori hanno rifilato un netto 6/3 6/2 alla coppia Coccioli – Lorusso e staccato il pass per il main draw di doppio agli Internazionali BNL di Italia.

Per loro il sogno continua: Federica la potremo vedere in campo da martedì o mercoledì, mentre Federico sarà impegnato da domenica 11 maggio, giorno di inizio del main draw di doppio.