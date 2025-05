Tra Sassuolo e Maranello controlli a tappeto dei carabinieri per il rispetto del Codice della Strada

Continua incessante l’attività di controllo alla circolazione stradale dei Carabinieri della

Compagnia di Sassuolo per garantire la massima sicurezza agli utenti della strada che, in

occasione delle festività di fine aprile e del ponte del primo maggio, si stanno spostando per vivere giornate di spensieratezza.

In particolare, nella notte del 1° maggio i Carabinieri di Sassuolo hanno deferito a piede

libero 4 persone per inosservanza delle norme relative alla guida in stato di ebbrezza

alcolica:

a Sassuolo, un 56enne è stato segnalato dal N.O.RM. perché sorpreso alla guida della

propria autovettura con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l;

propria autovettura con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l; a Maranello, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato a piede libero due

persone, uno straniero di 20 anni ed un italiano di 29 anni, perché trovati alla guida,

anche loro, con tassi superiori a 1,50 g/l mentre una donna di 19 anni di origine

straniera è stata denunciata perché, dopo essere risultata positiva al test speditivo sullo

stato di ebbrezza alcolica, si è poi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici.

Nel corso del servizio, che ha visto coinvolte 10 pattuglie e oltre 20 militari, sono stati

identificate 80 persone e controllati 50 mezzi.