Lunedì a Sassuolo si parla dei 5 referendum su lavoro e cittadinanza

Appuntamento a Sassuolo lunedì 5 maggio per parlare dei 5 referendum su lavoro e cittadinanza dell’8-9 giugno prossimi e sostenere le ragioni di 5 SI. L’incontro è promosso dal Comitato referendario e si terrà alle ore 20.30 presso la sede Cgil di Sassuolo (via Tien An Men, 21).

Interverranno Marco Mondello ricercatore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia che entrerà nel merito dei 5 quesiti ed illustrerà i miglioramenti concreti per i lavoratori votando 5 SI’; Anna Lisa Lamazzi presidente Arci interverrà sull’idea di una società che metta al centro il valore sociale del lavoro e i diritti di cittadinanza, infine la parlamentare Pd Enza Rando da sempre attivista sui temi legati alla legalità interverrà proprio sul rapporto tra legalità e cittadinanza.

L’intento dell’iniziativa è quello di offrire un quadro completo delle ragioni che stanno alla base dei referendum e della necessità di esprimere 5 SÌ. Ragioni che non si esauriscono allo stretto merito, pur importante, dei quesiti come l’abolizione del Job Act, il contrasto alle norme che hanno liberalizzato i contratti a tempo determinato, l’espansione delle tutele per i lavoratori in appalto, l’aumento degli indennizzi per i lavoratori delle piccole aziende licenziati ingiustamente, la diminuzione dei tempi per ottenere la cittadinanza. Partendo da questi elementi di merito, il Comitato referendario promuove il voto a favore dei 5 referendum con l’intento di sviluppare la coesione sociale del Paese, ridurre le disuguaglianze tra lavoratori, favorire l’integrazione dei cittadini stranieri, difendere la democrazia e la partecipazione.

Ingresso libero e aperto a tutti.