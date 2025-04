Bologna, via Corticella chiusa per un mese nel tratto tra via Stendhal e via Campagnoli per un intervento sui sottoservizi

Proseguono i lavori di riqualificazione delle reti e delle tubature sotto la superficie stradale in diverse aree della città, nell’ambito della realizzazione della tranvia.

Dal 2 al 31 maggio in zona Croce Coperta saranno realizzati lavori per la risoluzione di un’interferenza con una condotta Snam. Via di Corticella, nel tratto compreso tra la rotonda di via Stendhal e via Campagnoli sarà completamente chiusa.

Le viabilità alternative consigliate sono, in direzione centro via Roncaglio e via Arcoveggio, mentre in direzione periferia via Stendhal e via Lipparini.

È stata inoltre disposta la chiusura fisica del varco spartitraffico di via Stendhal all’intersezione con via Fratelli Pinardi.