Chiusura uffici comunali a Fiorano giovedì 1 e venerdì 2 maggio

Nei giorni di giovedì 1° maggio e venerdì 2 maggio 2025 gli uffici comunali di Fiorano Modenese saranno chiusi al pubblico.

Venerdì 2 maggio il servizio biblioteca e ludoteca al BLA sarà aperto secondo gli orari consueti, mentre l’ufficio pratiche cimiteriali sarà reperibile telefonicamente, dalle ore 8.30 alle 12.30, al numero 329 3191683 per la concessione loculi. Per le denunce di morte e relative autorizzazioni invece sarà reperibile un operatore in presenza all’ufficio di stato civile (ingresso via A. Ferri) dalle ore 8.30 alle 12.30 oppure telefonicamente al numero 334 3477589.

Sabato 3 maggio i Servizi demografici saranno regolarmente aperti, mentre per la concessione loculi l’operatore sarà reperibile telefonicamente, dalle ore 8.30 alle 12.30, al numero 329 3191683.