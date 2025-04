Maranello: torna il servizio IMU compilazione al cittadino

Da quest’anno torna a disposizione dei cittadini il servizio di compilazione degli F24, nato per dare un aiuto ai contribuenti residenti a Maranello per il calcolo della nuova IMU dal 2020. Il servizio era stato interrotto brevemente l’anno precedente a causa di scarse risorse di personale ed è pensato come supporto a coloro che non sono seguiti dai centri di assistenza fiscale e/o dai consulenti.

“E’ un aiuto a tutti i piccoli proprietari che non sono seguiti da studi e centri di assistenza fiscale e non sanno a chi rivolersi, è un servizio prezioso che come amministrazione vogliamo rimettere a disposizione della cittadinanza”, dichiara l’Assessore al Bilancio Davide Nostrini. Le categorie incluse nel servizio sono riscontrabili dal documento predisposto dall’ufficio tributi o chiamando l’ufficio stesso o inviando una mail a tributi@comune.maranello.mo.it.

Le richieste di compilazione dell’F24 e le comunicazioni di variazione della situazione immobiliare devono pervenire per iscritto entro il 6 giugno per il calcolo dell’acconto ed entro il 5 dicembre per il saldo.