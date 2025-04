Incendio in un monolocale di via Ganaceto a Modena

Questa mattina intorno alle 8:30, i Vigili del fuoco di Modena sono intervenuti con tre squadre e autoscala in via Ganaceto dove in un monolocale si era sviluppato un incendio. Fortunatamente non sono state coinvolte persone e i pompieri hanno avuto ragione del fiamme prima che potessero estendersi agli altri alloggi. Il solo appartamento coinvolto è risultato non fruibile. Sul posto, in via precauzionale i sanitari inviati dal 118, oltre ai carabinieri.