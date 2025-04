80° Liberazione: le celebrazioni ufficiali sassolesi

Si svolgeranno domani, venerdì 25 aprile, le celebrazioni ufficiali per l’80° anniversario della Liberazione.

Si inizierà alle ore 9,30 con la Santa Messa in San Giorgio per poi proseguire, dalle ore 10,15 con il Corteo commemorativo e cerimonia ufficiale in Piazzale della Rosa con Autorità, le Associazioni d’Arma, Combattentistiche e Partigiane Esibizione della Banda cittadina La Beneficenza. Al momento della posa della corona d’alloro in piazza Garibaldi suonerà il “campanone” grazie all’intervento dei campanari.

Alle ore 12,30 presso il Circolo Pagliani, si terrà il pranzo della Resistenza per poi proseguire, alle ore 15,15 con la festa danzante al Parco Norma Barbolini, a cura di Circolo A.Pagliani, Circolo 1°Maggio, ANPI Sassuolo, CGIL – SPI, TPL, Comitato Genitori Scuola Caduti per la Libertà.