Cinquanta appuntamenti distribuiti in sei Comuni, con il cuore pulsante al Teatro Astoria di Fiorano Modenese: torna Ennesimo Film Festival, la kermesse dedicata al cortometraggio che quest’anno celebra un traguardo importante, spegnendo dieci candeline. E lo fa in grande stile, con la riconferma di una partnership di prestigio – quella con l’Agenzia Spaziale Italiana, una collaborazione unica nel panorama nazionale –, un’Academy più vivace che mai, che quest’anno ha coinvolto oltre 7mila studenti di 400 classi in tre regioni d’Italia e oltre 150 proiezioni in programma nell’arco di sette giorni. Il sipario di Ennesimo Film Festival si alzerà domenica 27 aprile per calare una settimana dopo, domenica 4 maggio, con una partecipazione prevista di circa diecimila spettatori. Come da tradizione, l’ingresso a tutte le iniziative sarà libero e gratuito.

Si comincia domenica 27 aprile a Fiorano Modenese proprio al Teatro Astoria: Giovanni Muciaccia, volto noto della televisione per bambini, terrà, a partire dalle 17, uno spettacolo laboratorio per stimolare la creatività e risvegliare quel tratto infantile che ciascuna persona conserva in sé. Alle ore 21, al via la prima proiezione e l’assegnazione del primo premio: al Teatro Astoria è la selezione “Affari di Famiglia” ad aprire la sette giorni di cortometraggi; il pubblico sarà chiamato, sin da subito, a dire la sua, votando i film che più lo avranno colpito e assegnando il premio Città di Fiorano. Il giorno successivo, lunedì 28 aprile, torna la storica serata “Fuorifuoco”, un incontro con le società sportive del territorio. Prevista anche in questo caso la proiezione di cortometraggi e l’assegnazione dell’omonimo premio. Martedì 29 aprile il festival si allarga anche ai territori limitrofi. A Modena, alle Scuole Madonna Pellegrina, sarà inaugurata, alle ore 18, “L’Academy si Mostra”, l’esposizione dei prodotti creativi realizzati dagli studenti che hanno partecipato ai progetti proposti dagli educatori di Ennesimo Academy nel corso dell’anno scolastico. Mezz’ora più tardi, a Finale Emilia la mostra prende forma anche all’IC Castelfranchi, dove gli studenti verranno premiati per l’impegno e la fantasia dimostrati. A Fiorano, invece, il pomeriggio si anima, a partire dalle 18.30, con “Document-Art”: anche in questo caso, spazio ai prodotti degli studenti dell’Academy. Alla sera, ore 21, torna protagonista il grande schermo con la proiezione di “Magma. Mattarella, il delitto perfetto”, il film di Giorgia Furlan che scava tra le pieghe oscure della storia italiana. A seguire, è previsto l’incontro con la regista.

Il 30 aprile il Festival approda a Maranello, all’auditorium Ferrari, e Formigine, allo Spira Mirabilis, dove gli studenti presenteranno, attraverso la restituzione degli elaborati realizzati durante il corso di educazione all’immagine proposta da Ennesimo Academy, le proprie opere: appuntamento alle 18. La sera, invece, si torna al Teatro Astoria di Fiorano per un evento speciale: il Caesar Design Film Award, con l’intervento dell’architetto Mario Cucinella, allievo di Renzo Piano, a cui seguirà la proiezione dei film in concorso, in un incontro che fonde cinema, design e formazione professionale; è prevista la possibilità di accreditamento formativo per gli iscritti all’Ordine degli Architetti. Il primo maggio si apre con le proiezioni fuori concorso al BLA di Fiorano Modenese: “Worldwide” alle 9, “Agenda 2030” alle 15, A(h)I – sull’Intelligenza Artificiale nei cortometraggi – alle 16 e “Present Tense” alle 17 offrono sguardi sul mondo e sul nostro tempo. Previste altre restituzioni degli studenti dell’Academy alle ore 11 al BLA, e dalle 16 il centro storico si trasforma in un grande gioco con “La Pellicola Perduta – Fiorano Escape City”, un’escape room urbana che coinvolgerà cittadini e visitatori in una caccia al tesoro cinematografica. La giornata si chiude con la musica: alle 19, in Piazza Menotti, il concerto dell’artista londinese Pure Joy promette vibrazioni internazionali e un’autentica atmosfera da Festival.

Venerdì 2 maggio, ancora al Teatro Astoria, si entra nel vivo prima con il talk assieme a Sergio Ballo, vincitore, lo scorso anno, del David di Donatello per i Migliori costumi – il film era “Rapito” di Marco Bellocchio – e poi con la proiezione di corti e l’assegnazione del premio del pubblico dell’Ennesimo Film Festival al miglior prodotto audiovisivo. E come da tradizione, non può mancare l’Ennesimo Dopofestival, che accende il Caffè del Teatro fino a tarda sera. Il 3 maggio è una giornata per tutti, dai più piccoli ai più grandi: al BLA e in Piazza Ciro Menotti arrivano rispettivamente i visori VR, che catapulteranno i partecipanti nella “Odissea Virtuale” della realtà aumentata, e il Gonfialone, uno spazio gonfiabile dove saranno proiettati cortometraggi per i bambini; entrambi gli appuntamenti si terranno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. I più piccoli saranno anche al centro dei laboratori della Ludoteca Barone Rosso, mentre i cinefili potranno prendere parte a diverse proiezioni: quella di “Città dei Motori” (ore 10) e “Visioni Sarde” (ore 15), con quest’ultima che diventa, quest’anno, premio. Particolare attenzione anche alla pratica, con i workshop su “I mestieri del cinema” con il cantattore Marco Manca – appuntamento dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 presso il Teatrino del Crociale. Al Caffè del Teatro, gli studenti dell’Academy si confronteranno direttamente con i protagonisti dell’Ennesima Selezione Giovani. E la sera di nuovo cinema e festa: talk con Marco Manca a partire dalle 20.30, proiezione della selezione ufficiale al Teatro Astoria a seguire e nuovo appuntamento con l’Ennesimo Dopofestival.

La chiusura del Festival, il 4 maggio, è una vera festa collettiva. Ancora laboratori (15.30-18.30), Gonfialone in piazza Menotti, realtà virtuale e proiezioni al BLA, con la mattina dedicata a “Worldwide” – ore 10 – e il pomeriggio che attraversa, alle 15, “Dalla Via Emilia al West”. Appuntamento clou alle 17: in Biblioteca Ludoteca Archivio Maria Virelli, Responsabile di Missione del Sistema di Satelliti COSMO-SkyMed dell’Agenzia Spaziale Italiana, rifletterà sulle narrazioni delle immagini scientifiche. La sera, alle 20:30, in Piazza Ciro Menotti l’emozione si fa visiva grazie al Video Mapping di storia dei dieci anni di Ennesimo Film Festival. A seguire, alle 21, la cerimonia di premiazione al Teatro Astoria concluderà un’edizione più che mai unica e ricercata.

«Ennesimo Film Festival compie dieci anni e lo fa con la voglia di continuare a sorprendere, a far riflettere, a stimolare immaginazione e dialogo. Il cinema rimane oggi, in un’epoca di smarrimento, uno degli strumenti più potenti per creare connessioni e allargare i confini della conoscenza, a insegnarci che nulla dovrebbe essere considerato fuori dalla nostra portata. Anche quest’anno, il pubblico e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado saranno protagonisti tra masterclass, incontri e giurie popolari. Un traguardo importante che vogliamo condividere con chi ha reso possibile tutto questo. Grazie al Comune di Fiorano Modenese, alla Regione Emilia-Romagna e a tutti gli sponsor che continuano a credere nel nostro progetto: Ceramiche Caesar, Gruppo HERA, BPER Banca, Fondazione IRIS Ceramica Group, Autorama e Comix. Il progetto è sostenuto da Fondazione di Modena, che ringraziamo sentitamente, nell’ambito del bando Mi metto all’opera», dice Federica Ferro, presidente di Tilt, associazione che organizza Ennesimo Film Festival.

«Sono passati 10 anni dall’inizio di questa bella avventura comunitaria, che è passata dall’essere ‘uno dei tanti festival culturali proposti e tentati con buone intenzioni sul territorio all’Ennesimo ( di nome e non di fatto) Film Festival’, EFF per gli amici. Oggi come allora crediamo che questa iniziativa possieda energia, resistenza e talento per innovare sé stessa, sulla spinta del potere evocativo dei cortometraggi e radicato nelle buone vibrazioni di provincia che lo hanno accolto. EFF non è solo un’occasione per gli appassionati dell’arte cinematografica, ma un’opportunità per tutta la cittadinanza. La partecipazione attiva di scuole, cittadini e artisti dimostra quanto la cultura possa essere strumento di crescita e attivazione dell’intera comunità. Federico, Mirco, Morena, Federica meritano davvero un ringraziamento particolare per aver fatto nascere e crescere EFF come un figlio, grazie al contributo di tanti giovani, dell’università, degli sponsor e del comune di Fiorano Modenese che ha sempre creduto nell’iniziativa alzando la qualità, ma mantenendo la prossimità, in un mix vincente che ci vedrà sempre al loro fianco», commentano il sindaco di Fiorano, Marco Biagini, e l’assessore alla cultura Marilisia Ruini.

«In questi tempi saturi di immagini, l’educazione allo sguardo diventa un atto di profondo interesse culturale. I percorsi di apprendimento e i momenti di confronto su questo aspetto della creatività permettono alle nuove generazioni di leggere la complessità del mondo da differenti punti di vista: in questo senso il Festival, alla decima edizione, non è solo un evento legato al cinema, ma un cantiere di esperienze in grado di coinvolgere e sostenere il protagonismo attivo. È una realtà che non si esaurisce con i titoli di coda, ma continua a generare idee per la comunità», aggiunge il presidente della Fondazione di Modena, Matteo Tiezzi.