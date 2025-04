25 aprile a Concordia con la Festa della Liberazione e Concordia in Fiore

Come tradizione, il 25 aprile a Concordia è dedicato alla Festa della Liberazione e alla mostra mercato del florovivaismo Concordia in Fiore.

FESTA DELLA LIBERAZIONE

L’80° anniversario della Liberazione prevede le celebrazioni istituzionali nel capoluogo e nella frazione di Vallalta.

Il corteo commemorativo, accompagnato dalla filarmonica cittadina Giustino Diazzi, partirà alle 10.00 dal Parco Pertini, farà tappa alla Cappella dei partigiani presso il cimitero monumentale alla presenza del parroco di Concordia, per poi dirigersi al parco Giuseppe Tanferri per un omaggio al partigiano e primo sindaco del dopoguerra. Il corteo concluderà in piazza Gina Borellini con gli interventi della sindaca Marika Menozzi, del presidente della sezione ANPI di Concordia Mattia Golinelli e del sindaco dei ragazzi Francesco Borghi.

Alle ore 16:00 celebrazione a Vallalta dove, sempre alla presenza della filarmonica Diazzi, si terrà la sfilata con la deposizione delle corone e il discorso delle autorità.

A conclusione della cerimonia commemorativa sarà inaugurata presso la Sala Polivalente del Teatro di Vallalta la mostra “Alfeo Martini, un costruttore di democrazia” organizzata dalla sezione ANPI di Concordia in collaborazione con la Pro Loco di Moglia per commemorare l’80° anniversario dell’uccisione del partigiano Alfeo Martini. Nato a Vallalta nel 1907 visse tutta la propria vita a Moglia dove era maestro elementare; dopo l’armistizio si unì alla Resistenza divenendo partigiano, fu catturato e impiccato a San Giacomo Roncole di Mirandola con altri cinque partigiani il 30 settembre 1944.

CONCORDIA IN FIORE

Venerdì 25 aprile, dalle ore 9:30 alle 20:00 è in programma Concordia in Fiore, la tradizionale mostra mercato del florovivaismo con esposizione e vendita di fiori, piante, prodotti per l’orto, articoli e attrezzature da giardino.

A Concordia in Fiore sarà possibile trovare tutto l’occorrente per trasformare la propria casa in un bellissimo giardino o per allestire gli spazi esterni come terrazzi, balconi e davanzali, ma anche per dare un tocco di colore agli ambienti interni. E non mancherà tutto il necessario per realizzare un bellissimo e rigoglioso orto.

L’esposizione del florovivaismo si svolgerà per l’intera giornata e si snoda in un percorso che coinvolge le vie del centro storico. È inoltre confermato il tradizionale mercato settimanale del venerdì mattina presso il parcheggio Tanferri.

Saranno presenti a Concordia in Fiore anche alcune associazioni del volontariato concordiese con stand gastronomici e per la presentazione delle proprie attività.

Per i più piccoli gonfiabili in piazza Borellini per tutta la giornata.