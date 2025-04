Fiorano – Maranello, lavori sulla SP467 Pedemontana

Tra Fiorano Modenese e Maranello, mercoledì 23 aprile, saranno eseguiti lavori di manutenzione stradale lungo un tratto di strada provinciale 467 Pedemontana.

Per consentire la realizzazione dell’intervento, che sarà realizzato dalla ditta Tazzioli Aleardo srl di Casalgrande Emilia, si transiterà a senso unico alternato limitato all’altezza della zona di cantiere a partire dalle ore 7 del mattino, fino al termine delle lavorazioni previsto sempre nella mattinata per le ore 12.

In particolare è prevista la fresatura della pavimentazione e il rifacimento definitivo del manto stradale in una zona su cui la Provincia di Modena è già intervenuta con sistemazioni provvisorie del fondo stradale, poiché in quel tratto la strada ha subito deterioramenti a seguito del maltempo di questi mesi.

La Provincia, dal 2021, ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade provinciali prendendo in carico un tratto di statale 12 dell’Abetone di circa 25 chilometri, gestendo complessivamente 924 chilometri di rete viaria.